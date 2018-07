Ignasi Miquel deja la puerta abierta

Ignasi Miquel fue el encargado de salir ante los medios antes de que el equipo partiera ayer con dirección a Estepona. El central, entre otros grandes temas que tocó, trató su futuro, el cual deja completamente abierto con sus palabras tras ser cuestionado por su continuidad: "Eso no lo sé, es el futuro".

"No quiero pensar en lo que puede pasar mañana o de aquí a un mes", proseguía el catalán, que matizaba: "Ahora soy jugador del Málaga y quiero tener la cabeza metida en el Málaga y en mis compañeros, por respeto al club y al vestuario. Hoy mi cabeza está en el Málaga. Sé que pensar en otras cosas sería un error para mí por el hecho de que me desconcentraría y sacaría cosas que no tengo que sacar. Ahora mismo estoy concentrado y contento donde estoy". Miquel, al que preguntaban por su vuelta a Segunda División, zanjaba el tema: "Yo soy jugador del Málaga. En ningún momento he salido diciendo otra cosa. No tengo ningún problema de seguir aquí. Estoy contento en este club. Pero el futuro y por cómo es el fútbol, no puedes decir que sí o que no nunca".

El central también esbozó cómo está siendo la pretemporada a las órdenes de Muñiz hasta el momento: "Está siendo duro. Estamos trabajando mucho y bien. Lo que nos gusta es el momento de los partidos. Poco a poco nos estamos adaptando a lo que nos pide Muñiz, a lo que tenemos que hacer, al trabajo. Ahora a empezar a mejorar las cosas. Esas cosas pequeñas que podemos".

Miquel también reconoció sentirse muy arropado hasta el momento por el entrenador blanquiazul, el cual le da "confianza" y sobre el que no tiene "ningún tipo de queja". También quiso mandar un mensaje de ánimo a los compañeros descartados por Muñiz antes de viajar a Estepona: "Desafortunadamente, sobre todo por los compañeros, sé lo que es no estar en la convocatoria. Esto pasa en cualquier equipo. Al final son cosas que en el mundo del fútbol te adaptas. Tienes que saber trabajar con el compañero que llevas dos años o con el que ha llegado hace un día".

El de Llobregat valoró muy positivamente la estadía en Estepona: "Es momento para descansar y trabajar. El estar solos, el poder dormir bien y levantarnos y trabajar sin ningún tipo de preocupación ayuda a que todo el mundo dé ese extra y coja ese punto físico de más".

"Tuvimos bastante la posesión. Fuimos mejores y merecimos ganar", explicaba Miquel sobre el amistoso ante el Extremadura, con el que remataba: "Controlamos bastante bien el partido, pero siendo el segundo de pretemporada contra un equipo que está como nosotros, no nos podemos dejar llevar, al revés. Que nos sirva de ayuda y para aprender, para corregir las cosas en las que hemos fallado y seguir mejorando".