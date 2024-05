Iker Burgos, rumbo a Bélgica

El ascenso del Torremolinos a Segunda RFEF ha devuelto al club costasoleño a la cuarta categoría del fútbol nacional. Efecto rebote tras el descenso de la temporada anterior, en la que se vivieron momentos como la eliminatoria de Copa ante el Sevilla. ACA Football Partners se hizo con el club en febrero de 2023 pero no pudo evitar la caída. No rompió los planes del grupo inversor con sede en Singapur, que elaboró un proyecto para subir y así ha sido.

El estilete del equipo ha sido el delantero Iker Burgos. Hijo de Kike, portero salido de Lezama y con gran trayectoria en el fútbol profesional hasta que se retiró en El Ejido, donde empezó a jugar el crío. Estuvo dos años en la cantera del Valencia, después en la del Almería antes de dos temporadas, ya como senior, en el País Vasco. El delantero del conjunto torremolinense firmó el pasado verano procedente del Motril (también del Grupo 9 de Tercera RFEF), donde empezó a romperla a base de goles. Muchos clubes se fijaron en él, también el Málaga, que trató de ficharlo para el Atlético Malagueño, pero no pudo competir con la oferta del Torremolinos a nivel económico en un verano que con el descenso a Primera Federación del primer equipo llevó al club a una austeridad absoluta. Ha sido frecuente la presencia de ojeadores de conjuntos de categoría superior, especialmente de Primera RFEF, para verle en directo porque es una opción más que interesante.

Iker Burgos ha metido 21 goles esta temporada, ha sido un martillo pilón y también estuvo en la foto del gol que sentenció el ascenso el pasado domingo. "Han venido clubes a por él, pero hemos venidos nosotros mismos", bromeaba en Área Malaguista Ernesto Salido, CEO del club blanquiverde. Y es que el Deinze, al que también controla ACA, se ha interesado por él y hará la pretemporada. "El Deinze está en Segunda de Bélgica, ha estado jugando play off para subir a Primera, aunque finalmente no ha conseguido el ascenso. Ha sido uno de los jugadores más destacados de la categoría y hará la pretemporada con ellos, se quedará dentro de la familia", explicaba Salido. Un salto, pues, en la carrera de un jugador interesante que este año ocupaba aún ficha de sub 23. Un jugador poderoso, de casi 1.90 y que tiene una gran relación con el gol.

Acerca del proyecto, Salido decía que "Ya estamos trabajando para ver presupuesto, posibilidades de ingresos, de entrada queremos conseguir una permanencia holgada. Estructurar con una base que es bastante buena, con retoques necesarios. Lo que venga, bienvenido sea, pero el reto es mantenerse. Queremos que sea sostenible. Sin locuras ni sobresueldos, sino con un crecimiento estructural del club, si vamos con una estructura semiprofesional o casi profesional el césped acompañará. Desde el grupo se tiene claro. El techo puede estar quizá en Primera RFEF, pero es algo de lo que hablar en 2 o 3 temporadas. Presupuesto, rivales, cómo nos va... Puedes hacer las cosas muy bien y no salirte las cosas. Siempre con la permanencia holgada, pero con sentido común. Antonio Calderón ha sido para mí ha sido un gran descubrimiento, como profesional y persona, con compromiso, es un entrenador top, un entrenador por encima de la categoría. Queremos que elabore con nosotros el equipo y siga aquí".