Isco celebra su 19º título antes de salir al mercado

El malagueño Isco Alarcón no atraviesa su mejor momento futbolístico. Recién cumplidos los 30 años, se han cumplido tres temporadas con escaso protagonismo en el Real Madrid. Este año ha sido el que menos peso ha tenido en sus nueve campañas en el Bernabéu, con apenas 300 minutos oficiales. Eso sí, su palmarés sigue creciendo de manera espectacular. Este fin de semana consumó el 18º título de blanco, uno de los jugadores que más ganó en la historia de la entidad. Hay que añadirle el Europeo sub 21 de 2013 en el que aún era jugador del Málaga CF. Ese año sigue siendo el más goleador (entre sub 21 y Málaga) de su carrera, con 17 tantos. Lo igualó en la 2017/18. Fue cuando ganó el Golden Boy. Ya ha rebasado a Fernando Ruiz Hierro como el jugador malagueño más laureado de la historia.

"No he participado mucho, pero otra liga a la buchaca por todo el trabajo, por toda la ilusión que sigo teniendo por mejorar y seguir ganando y más ganas que nunca de jugar al fútbol. Gracias a todos por el cariño y el apoyo y en especial a mi familia. Tercera Liga", escribía el jugador en las redes sociales, acompañado por una foto con su pareja y sus tres hijos sobre el césped del Bernabéu con la Copa.

Isco acabará su etapa madridista el 30 de junio. Finaliza contrato y está en el mercado. Se le ha vinculado al Betis, donde se reencontraría con Manuel Pellegrini, el hombre con el que explotó en la élite, Joaquín y Juanmi. También con el Sevilla, con Julen Lopetegui, que siempre tuvo debilidad por él y que le llegó a dar las llaves de la selección española. En cualquier caso, también está abierta la posibilidad de salir al extranjero, será una revancha para el malagueño, que asegura que tiene aún mucho fútbol.

Antes, aún puede extender su palmarés si el Real Madrid conquista la Champions League. Son cuatro (en todas participó en la final) las que ganó, junto a cuatro Mundiales de clubes, tres Supercopas de España, tres Supercopas de Europa, tres Ligas y una Copa del Rey.