Javi Jiménez: "Hablar de descenso es una presión innecesaria"

Aprovechando la presencia de los medios tras la presentación de los Campus MCF, Javi Jiménez se puso ante las cámaras para analizar la situación. Huye de la palabra descenso. "No creo que haya que mencionarla porque es una presión innecesaria. El equipo está totalmente preparado para esquivar eso de lo que estamos hablando. Que nadie dude de que nos lo vamos a dejar absolutamente todo, no solo contra el Amorebieta sino en los siguientes partidos para sumar de a tres y salir de esta racha y de este bache que estamos pasando”, aseguró el lateral izquierdo.

Fue precisamente una derrota ante el Amorebieta en La Rosaleda el principio de la crisis actual. "Probablemente fue uno de los partidos que marcó un poco esa tendencia ala baja que tenemos, esa mala racha. Intentamos no pensar en lo que sucedió en aquel partido contra el Amorebieta, corregir lo que el equipo tiene que ir mejorando para llegar lo mejor preparados posible al partido”, apuntó el defensa.

El 1-1 escoció y Javi Jiménez no lo oculta: “No deja de ser un mazazo. Y más como se dieron las circunstancias. Pero creo que el equipo, y no solo en este partido, durante bastante tiempo intenta mantenerse equilibrado. Durante la semana intentamos analizar los errores que siempre se cometen independientemente de ganar o perder. Analizamos lo que hicimos mal en ese tramo del partido que se nos escapó para que no vuelva a suceder este fin de semana contra el Amorebieta”.

Entiende el jugador blanquiazul que ha una mejora palpable: “Totalmente. Desde mi punto de vista, al equipo se le ve muy ordenado en el campo. Tanto en la faceta ofensiva como defensiva estamos adquiriendo poco a poco esas ideas que Natxo nos está transmitiendo. Desde que llegó hasta ahora, el equipo está en pleno crecimiento. Viene un partido muy importante y los jugadores sabemos lo que nos jugamos no solo en ese partido sino en todos los que quedan. Es importante que nos mantengamos en ese equilibrio del que hablaba porque lo demás será meternos en una presión innecesaria. Sabemos de sobra lo que nos jugamos este fin de semana y cada día. Y lo más importante es que todos seamos conscientes de ello”.