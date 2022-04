Javi Jiménez se lesiona y fuerza su quinta amarilla

Javi Jiménez no jugará la próxima jornada con el Málaga CF que lleva a los blanquiazules hasta Las Palmas para medirse al cuadro amarillo. No lo hará por dos motivos: primero por su lesión que le obligó a salir sustituido ante Eibar; segundo por ver la quinta amarilla tras ser sustituido, por lo que cumplirá sanción.

No duró mucho Javi sobre el terreno de juego. No se había cumplido el primer cuarto de hora, ya con el 1-0 de Brandon Thomas en el marcador, cuando el lateral se fue al suelo pidiendo el cambio. Venía minutos antes con molestias, ya se le vieron algunas carreras en las que no estuvo cómodo. Guede llamó a Cufré y, pese a que el cuerpo médico intentó sanar al jienense, se efectuó el cambio. Hasta la fecha había sido Jiménez el elegido por el técnico para ocupar ese lateral. Le toca modificar su idea inicial.

El club aún no ha comunicado parte médico de Javi tras las primeras observaciones. Harán falta más pruebas para conocer el alcance de su lesión, si es grave o no y cuánto tiempo de baja estará. Le toca variar su plan inicial a Guede.

No quedó ahí la aparición de Javi. Llegando al tiempo reglamentario en el primer tiempo, ya con la expulsión de Escassi (otro que será baja en las islas) y el empate del Eibar en el marcador (1-1), el lateral se quejó con vehemencia al cuarto árbitro tras una acción favorable a los blanquiazules en la frontal. Pedía algo más, no lo vio así el colegiado que le enseñó la cartulina. Suponía la quinta y cumplirá su primer ciclo de tarjetas por lo que no estará disponible, sea o no grave su dolencia.