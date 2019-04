La derrota del Málaga ante el Extremadura ha hecho mella definitivamente y parece que abre la espoleta para que algo ocurra en breve. El mensaje del jeque Al-Thani pocos minutos despúes de acabar el partido en Twitter deja pocas dudas e induce a pensar en un relevo en el banquillo, siempre en un contexto en el que la apariencia puede no coincidir con la realidad.

"Es muy malo para todos. Pronto fuera", decía mientra intercalaba un icono con una puerta: "Lo intenté mucho pero hay algo que no es normal en absoluto y que no entiendo. Confío en nuestros jugadores y ellos lucharán por estos colores blanquiazules". Era el contundente mensaje de Al-Thani, sin referirse explícitamente al entrenador.

It’s very bad for everyone , Soon 👉🏾🚪out I try a lot but something not normal at all I do not understand I trust our players and they will fight for this color blue and white