El jeque Al-Thani se acuerda de Míchel

Está más activo en las redes últimamente el presidente del Málaga, el jeque Al-Thani. El catarí comenta la actualidad, no sólo en lo referente al Málaga. Y este sábado también se acordó de Míchel, ex entrenador malaguista, para felicitarle.

"Feliz cumpleaños, señor Míchel González. Le deseo todo lo mejor para a usted y su familia. Disfrute de su cumpleaños. Un gran abrazo", decía Al-Thani, citando un tuit de la selección española para felicitar en su 56 cumpleaños al antiguo internacional.

Happy birthday Señor @MichelGonzalez I wish you and your family all the best Enjoy your birthday Big hug 💙https://t.co/0uYlPbuId3