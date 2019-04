En la sala de prensa de Zorrilla, Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, comunicó que padece leucemia. "Tengo una leucemia crónica, no me impide seguir con mi profesión y puedo entrenar a diario. Quiero disfrutar de mi profesión. Tengo que dar las gracias a todos. No tengo tratamiento ni nada", confesó el entrenador nervionense a raíz de unos comentarios suscitados.

Un jarro de agua fría para el mundo del fútbol. Se sucedieron los mensajes de solidaridad y, la humanidad está por encima de cualquier rivalidad, el Málaga le mandó un mensaje de apoyo a través de las redes sociales al técnico del equipo sevillano.

Todo nuestro ánimo a @JoaquinCaparros en estos momentos. ¡Fuerza, Joaquín, en este partido estamos todos contigo! 💪 — Málaga CF (@MalagaCF) 7 de abril de 2019

"A disfrutar la oportunidad que me ha dado la dirección deportiva y el presidente, estoy enchufado más que nunca y quiero seguir. No voy a volver a hablar de este tema, para que todo el mundo se quede tranquilo", cerraba el técnico de Utrera.