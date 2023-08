Jokin Gabilondo: "Estamos completamente capacitados para el inicio de liga"

El Málaga CF ha sabido llevar el encuentro contra el Algeciras CF en tierras gaditanas para llevarse el triunfo por 0-1 con el primer gol de Dioni como blanquiazul. Tras esta victoria, el cuadro de la Costa del Sol tiene en su palmarés tres partidos ganados y ha empatado dos, llegando invicto a la fase final de la pretemporada.

Al concluir el enfrentamiento, Jokin Gabilondo atendió a los medios de comunicación para hablar de lo que resta de preparación y del duelo ante los gaditanos.

El vasco quiso hacer una valoración del encuentro: "Las sensaciones son buenas, yo creo que todavía poco a poco nos quedan cosas por corregir a la medida que llega el primer partido. Pero bueno, yo creo que se están viendo cosas muy positivas y bueno, una de ellas, yo creo que es la defensa, que todo el equipo está comprometido y estamos encajando poco y pues eso nos está permitiendo no perder y muchas veces ganar".

Argumentó su papel en el duelo contra el Algeciras: "Yo creo que al final cada partido es un mundo, pero algunas veces igual te toca más defender, otros atacar. Yo me considero un lateral ofensivo, pero bueno, yo creo que hoy me ha tocado más defender y bueno, yo creo que me he adaptado bien. Sí que luego ha tocado ser más profundo y atacar y bueno, al final los momentos de partidos, pues, deciden".

Respondió sobre su opinión de su dupla con Larrubia: "David también tiene muchísima calidad, es un jugador zurdo, entonces al ir él para adentro me deja a mi igual más la banda y bueno, yo creo que nos compenetramos bien y bueno, estamos un poco conociéndonos también y bueno, pero bueno, muy a gusto".

Habló de los galones en el plantel actual. "Hay jugadores muy importantes dentro del vestuario, con más partidos que yo y bueno, aunque yo también tenga cierta edad. En comparación con otros jugadores, cuando estoy con los más jóvenes, pues intento ayudarles un poco con la poca experiencia que he podido obtener. Y bueno, cuando me toca con los mayores vamos a decir, pues intentar absorber todo lo que me dicen, pero bueno, yo creo que al final somos un grupo que nos llevamos muy bien y hay muy buena dinámica entre nosotros", argumentó.

El lateral intentó explicar la clave del rendimiento: "Yo creo que durante los entrenamientos está habiendo mucha intensidad, entonces luego nos permite llegar a los partidos y ser intensos también. Y bueno, al final unos cada uno exige al compañero ser más intenso y bueno, yo creo que físicamente estamos llegando bien y creo que nos queda mejorar algunas cosillas para el inicio de temporada".

Por último, habló del inicio de campaña: "Creo que tenemos un equipo muy bueno, así que igual con lo que llegue podemos nos podrá aportar algo más, pero yo creo que los que estamos totalmente capacitados para el inicio de liga y para afrontar una buena temporada".