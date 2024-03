Jokin Gabilondo: "No nos podemos centrar en eso, pero es penalti"

El Málaga no fue capaz de pasar del empate ante el Atlético Sanluqueño en una visita bastante dificultosa para este derbi andaluz y parte de los focos se posan sobre el posible penalti no pitado sobre Javier Avilés. Tras el duelo, Jokin Gabilondo atendió a los medios de comunicación en zona mixta.

El lateral dejó claro su parecer sobre la polémica: "Mi sensación es que sí es penalti. El defensa impacta en su pie, no nos podemos centrar en eso, pero es así". Tras esto, el vasco hizo una valoración del duelo: "Ha sido un partido muy cerrado. Sabíamos el contexto porque venían en muy buena dinámica. Los dos hemos tenido ocasiones. Podríamos haber ganado con esa polémica, pero es importante no perder".

Jokin apostó por mirar lo positivo del resultado final: "No creo que sea un frenazo. Las sensaciones están ahí. No vas a estar lúcido todos los partidos, pero en otro momento de la temporada hoy hubiésemos perdido. Cuando no puedes ganar, es importante puntuar". "Venía en muy buena dinámica, juegan muy bien. El resultado puede engañar, pero ha sido muy bonito el partido. Fastidia el no ganar, pero todos estamos viendo que nos cuesta ganar a todos los equipos. Cada equipo tiene sus objetivos y todos los rivales van a ser difíciles. Todo pasa por nosotros. Si sacamos los partidos, va a estar ahí", añadió sobre el conjunto rival en este derbi andaluz.

Por último, quiso tener unas palabras a la afición desplazada hasta Sanlúcar de Barrameda: "Sí, es otro contexto. Volvemos a casa y la gente nos va a apoyar. Estamos mentalizados en el siguiente partido para hacerlo mejor. Les agradezco el apoyo y decirles que les necesitamos porque ahora viene lo bonito, lo crucial de la temporada. Tenemos que estar unidos y luchar. Seguro que dan muy buena respuesta".