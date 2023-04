Jonas Ramalho: "Es una derrota bastante dura"

Jonás Ramalho volvió a ser uno de los bastiones de la defensa malaguista en Andorra. Ha encontrado la titularidad en el último tramo el de Barakaldo, que tras el partido analizaba en las entrañas del Estadi Nacional de Andorra lo que había sido la derrota en un partido que era trascendental y que convierte en más que un milagro la posible salvación.

"La verdad es que es una derrota bastante dura. Veníamos aquí planteando una cosa, sabíamos que iban a tener mucha posesión, que juegan muy bien. Nuestro plan era mantener el balón cuando robáramos, lo más alto posible y tener ocasiones, que las hemos tenido en la primera parte. Una lástima porque todo lo que habíamos planteado no salió como queríamos", admitía el vasco, que, no obstante, intentaba lanzar un mensaje de cierto optimismo para seguir creyendo en la salvación a pesar de que las cuentas empiezan a no salir aunque los rivales hayan dado un tregua en esta jornada: "Hay que seguir, lamentarse no vale. Quedan ocho finales, el viernes tenemos otra, tenemos que corregir y ver errores para ver en qué hemos fallado. Tenemos que ir a muerte, está la posibilidad de conseguir el objetivo y tenemos que seguir".

"Veníamos de jornadas atrás haciendo buenos planteamientos de partido, consiguiendo puntos que igual no se esperaban ante equipos de la parte de arriba, que son muy buenos. Es una derrota dolorosa, pero sabíamos que el Andorra tiene mucho balón, domina y tiene posesión. Es complicado quitarles el balón, tienen automatismos muy buenos. Pero hay que ya pensar en el partido del próximo viernes, no queda otra que seguir e ir a por los tres puntos próximos", cerraba el zaguero malaguista, que pese a la evidencia de que está muy complicado conseguir la salvación no quiere perder la fe.