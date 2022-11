Jony se lesiona, no vuelve a Málaga con el Sporting y Abelardo se enfada

En una de sus últimas geniales gestiones, el jeque Al-Thani vetó primero una venta al Alavés y después a la Lazio, donde acabó libre después de que los italianos ofrecieran una compensación, de Jony Rodríguez. El Málaga perdió el juicio a principios de año tras un largo litigio y no percibirá un euro. El extremo zurdo asturiano debía venir este domingo a La Rosaleda a jugar contra el equipo malaguista, pero una lesión muscular en el partido del pasado jueves ante el Albacete le dejó KO y le hizo ganarse una reprimenda pública de Abelardo, su técnico y principal defensor.

"Tiene que ponerse bien en su tono físico, pasa lo que pasa. Yo estoy bastante enfadado con él. Tiene que estar en su tono físico. Ya se lo he dicho y estoy muy enfadado con él. Mientras no lo esté corre el riesgo de tener lesiones", decía con crudeza el técnico gijonés tras el partido (2-2): "Depende de él. Lo dije en su día también de Cristian Rivera y aquí está. Espero que coja orgullo y lo haga. Yo he apostado por él, el club también y hasta ahora, por desgracia, no nos ha dado".

Fichado en 2016 en lo que se vio como una excelente oportunidad de mercado al quedar libre con 25 años y tras una notable temporada en Gijón, con sueldo de jugador estrella en clave malaguista, jugó 33 partidos de blanquiazul, en los que marcó dos goles y dio dos asistencias. Su pareja con Keko en las bandas, las famosas motos, quedó en una triste anécdota de la decadencia del club.

Jony se marchó en el mercado de invierno de la temporada del descenso al Alavés y ya no regresó, estuvo año y medio en Vitoria y desde allí, tras descollar justamente con Abelardo como entrenador, fue a Roma para jugar (poco) en el equipo lacial, al que pertenece hasta 2024. Por medio, cesiones a Osasuna y al Sporting por segunda temporada seguida. Según transfermarkt, su valor ha bajado de 10 millones a 800.000 euros en los tres últimos años. Su lesión muscular, que Abelardo le reprocha por no estar en la forma adecuada, le impide volver a jugar en Málaga.