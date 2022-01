José Alberto: "Tenemos que volver a ser el Málaga reconocible y valiente"

José Alberto López se mostró muy optimista de cara a la visita a Santo Domingo de este lunes para medirse al Alcorcón. El asturiano, pese a los positivos en la plantilla, destacó la semana de trabajo de sus jugadores y la participación de varios canteranos del filial que arrojaron "energía y ganas de demostrar y asentarse" en una semana complicada: "Lo que todo parecía que iba a ser un reto complicado, ha sido una de las mejores semanas de entrenamiento".

El optimismo llegaba también dada la recuperación de varios de sus jugadores. No dio nombres pero sí desveló que recupera tanto a algunos de los positivos por Covid-19 como a algunos integrantes de la enfermería. No concedió sin embargo convocatoria, a la espera de los últimos test a la plantilla para conocer si se da algún nuevo positivo o puede recuperar a los que lo hicieron con anterioridad. De hecho aseguró que sacará "un once competitivo, eso es seguro" y aspiró a recuperar al "Málaga reconocible y valiente" de cierto tramo de la primera vuelta: "Eso es lo que tenemos que volver a ser. A lo largo de las jornadas lo hemos perdido un poco. Tenemos que ser agresivos, recuperar en campo rival. Quiero que mis equipos sean valientes. Los cambios, los estilos... son decisiones que tienes que ir tomando. Tienes que tener un equipo. Fuimos el equipo que más remataba y eso tenemos que volver a serlo".

Las vacaciones han servido al cuerpo técnico para reflexionar sobre este primer tramo de temporada: "Hicimos un análisis propio de las cosas que hemos hecho mal. Desde el cuerpo técnico analizamos el nivel individual, todas las fases del juego... Llegamos a muchas conclusiones. El equipo tiene mucho margen de mejora. Tenemos que conseguir regularidad y eso llega con rendimiento colectivo e individual. Tenemos que serlo más en esta segunda vuelta. Espero que las circunstancias nos ayuden. Afrontamos la segunda vuelta con mucha ambición e ilusión. Si nos paramos a ver un poco todo, estamos a siete puntos del descenso y a cuatro de los puestos de cabeza. Estamos a tiempo de todo en estas 21 jornadas".

Sobre un tema candente como la suspensión de la jornada o de algunos partidos por los brotes de Covid-19 en varias plantillas, José Alberto relativizaba: "Es algo generalizado, he visto otras ruedas de prensa donde muchos solicitaban que estas jornadas se podría plantear la suspensión. No son decisiones sencillas por parte de LaLiga. Muchos estamos afectados por el brote que hay en la sociedad. Es un tema de la sociedad. En el fútbol es el día a día. Hay muchos casos. La medida debería ser adoptada de manera unánime para todos en Primera y Segunda. Pero tenemos que jugar como profesionales que somos".

"El Alcorcón es uno de los equipos más veteranos en cuanto a edad de la Liga. Con mucho oficio, verticalidad y con mucha capacidad de ganar duelos y acciones de balón parado", decía sobre el rival de este lunes: "Ves el presupuesto y plantilla de Alcorcón y mira su situación. Te puede ganar cualquiera. Para ganar mañana en Alcorcón tenemos que tener mucha contundencia en nuestra área y la del rival. Ese es el objetivo".

Sobre el objetivo para esta segunda vuelta, optó por el partido a partido: "El objetivo si miramos a largo plazo nos vamos a equivocar. Cuando cualquier entrenador del mundo viene a un equipo como el Málaga su sueño está claro cual es. Por todo lo que engloba, el Málaga no es un equipo de Segunda. He venido con el sueño de llevar al club a lo máximo .Hay momentos de dificultad en esto, pero creo mucho en el trabajo, en el día a día, en los jugadores. Tenemos que recuperar a todos los jugadores, pero todos los jugadores en el momento que los hemos tenido, hemos competido contra todo el mundo. El objetivo nos lo marca el día a día y la regularidad. Va a ver sorpresas en la segunda vuelta y nosotros esperamos ser una de ellas".

"Nunca dejaría al equipo tirado, si algo tengo es que voy de frente y encajo los golpes que pueda recibir"

José Alberto fue cuestionado también por el episodio en el último partido del año ante el Leganés en La Rosaleda, cuando se marchó 30 segundo antes del partido, y dio su versión: "Es un tema que ha dado mucha controversia, ha sido un malentendido. Sí que me fui 30 segundos antes del partido pero fue una jugada en la que hay un barullo en el campo. Le doy la mano a Nafti creyendo que ha acabado el partido. Nunca dejaría al equipo tirado, si algo tengo es que voy de frente y encajo los golpes que pueda recibir. Nunca dejaría al equipo tirado. Le he pedido disculpas a los jugadores, afición y a todo el que se haya podido sentir ofendido. Nunca haría eso, abandonar al equipo. Que quede muy claro".

"El mensaje es que nos vamos a dejar la vida, a lo máximo. Vivimos 24 horas para el Málaga, para dar lo mejor. Hay situaciones difíciles. El año pasado me enfrenté a muchos entrenadores que tuvieron situaciones difíciles", esgrimió hacia la afición para concluir.