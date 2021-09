José Alberto: "De nada nos vale llegar 16 veces y no conseguir ningún gol"

Gesto serio y sabor agridulce, así se quedó José Alberto López tras la primera derrota de la temporada, ante un Almería en inferioridad y con un Fernando inspirado que dejó los puntos en casa. "Fueron siete minutos de desconexión", definía el entrenador blanquiazul: "Desde la expulsión hasta el segundo gol. Creo que la expulsión nos relajó. El primer gol nos desubicó y el segundo nos hizo meternos en la pelea. Dar dos goles de diferencia ante un rival como el Almería es muy complicado. El equipo lo intentó todo, el mejor del partido es Fernando, el portero del Almería".

"Esto es fútbol, habrá partidos con ocasiones menos claras que acabarán en gol. El equipo genera, tiene claro lo que queremos, vamos avanzando e hicimos un partido completo. Pero no podemos tener estas desconexiones. Creo que es lo que tenemos que sacar. Tienes que hacer 90 minutos redondos. Es muy difícil sacar la victoria. En cualquier momento se te va el partido. En siete minutos se te va", destacaba el asturiano, que no ponía ningún pero a los suyos más allá de esos minutos: "En el resto del partido no puedo reprochar nada. La gente del banquillo nos dio lo que queríamos. Tenemos que ser más certeros. 16 remates, cero goles. De los remates somos de los que más. Tenemos que ser más efectivos".

José Alberto insistía en que los goles fueron "más deméritos nuestro que acierto" del Almería y que "salvo los siete minutos" fatídicos, vio "el Málaga que me gusta, es lo que queremos: los 90 minutos tenemos que estar conectadísimos, aprender de esto y seguir adelante". También aludió a la falta de puntería y a la necesidad de ser más efectivos: "Cuando hay una diferencia de dos es importante hacer el primero, que genera incertidumbre y te puedes ver con un rival más hundido. Está claro. Generamos de todos los colores. Tenemos que ser efectivos. No nos vale llegar 16 veces y no lograr ningún gol. Hay gente que jugó por primera vez [Jozabed y Ramón] y hay mucho que ajustar. Es una pena que se nos hayan ido los tres puntos. Controlando esos minutos hubiéramos tenido opciones".

Sobre el cambio de Kevin y la ausencia de Sekou, José Alberto lo explicaba: "A Kevin en una jugada en la primera parte le pueden sacar la segunda amarilla. En un partido como este quedarte con uno menos puede ser definitivo, no queríamos asumir ese riesgo. Mira Martos. Es el fútbol. Y Sekou no jugó porque tenía molestias. Ya venía con ellas. En el calentamiento probó y nos dijo que no. Tal y como estaba el partido está claro que hubiera participado".

"Le doy más importancia a la desconexión, tiene que servir de aprendizaje, que no podemos desconectar. Tiene mucho mérito lo que hacemos en ataque. Muy pocos equipos tienen los números que tenemos nosotros. Todo el mundo defiende más que ataca, atacar es lo más difícil. Nos falta esa pizca de suerte o precisión para materializar. Tiene que cambiar con esta dinámica", sentenciaba José Alberto tras su primera derrota.