José Alberto: "Estuvimos desaparecidos"

Duro y muy serio salió José Alberto López a la sala de prensa de El Plantío. No era para menos tras el partido de sus jugadores. "Estuvimos desaparecidos", decía el entrenador del Málaga CF en una de sus comparecencias más crudas tras un bochornoso encuentro ante el Burgos: "Para ganar un partido necesitas ganar duelos, ser agresivos, contundentes en las áreas. No ganamos ni un duelo, nos faltó todo. Estuvimos desaparecidos. Eso no se puede permitir. Representamos a un club grande. Todo el mundo tiene que mejorar y dar un paso adelante. Necesitamos hacer autocrítica".

El técnico esperaba este partido por parte del conjunto burgalés, no su efectividad ni la falta de contundencia de sus jugadores, que se hacen pequeños como visitantes "Se jugó el partido que sabíamos que se iba a jugar. Acumulan gente por dentro para la segunda línea. Es fútbol directo. La realidad es que necesitamos mucha más contundencia, agresividad, competir un partido de verdad. El Burgos fue justo merecedor de la victoria, muy superior en todo momento. El resultado es justo".

"Llevamos desde la jornada 1 en una montaña rusa", afirmaba el entrenador, que no es capaz de explicar las dos versiones tan dispares de los suyos cuando abandonan La Rosaleda: "Esto no se puede permitir. A los aficionados les pedimos perdón. Fue un muy mal partido de todo el equipo. Necesito verlo otra vez, desde la tranquilidad. Verlo con pausa para sacar conclusiones. El partido está muy lejos de lo que me gusta o quiero ver en mi equipo".

A José Alberto se le cuestionó por el frío en Burgos y el estado del césped y fue contundente: "No hay excusa. El equipo tiene que competir, ganar duelos. No hay ningún tipo de excusa. Ni bajas ni por el frío. El campo estaba espectacular para jugar, no hay excusas. De momento tenemos que sacar muchas lecturas del partido. Tenemos que hacer mucha autocrítica, cuando lo hagamos pensaremos en el próximo partido".