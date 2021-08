"Quiero un Málaga que no tenga miedo a nadie"

José Alberto López concedió su primera rueda de prensa previa a un encuentro oficial del Málaga. El técnico asturiano quiso dejar claro que ante el Mirandés tiene que empezarse a ver una identidad clara: "El Mirandés va a ser un equipo similar a lo que fuimos la temporada anterior, va a tener capacidad para tener el balón y va a ser un equipo atrevido. Vamos a tener que tener paciencia. Tenemos que intentar ser nosotros, tener nuestra identidad. Nosotros nos vamos a preocupar más de lo que haga el Málaga, de eso tratamos de convencer a la plantilla. Queremos un equipo valiente, atrevido, que no tenga miedo a nadie. Que vaya a por los partidos como si fuera una final cada jornada".

De su Mirandés no queda mucho unos meses después: "Conozco al club, de los jugadores quedan poquitos. Es un club al que le tengo mucho cariño y al que le deseo lo mejor. Estoy muy ilusionado y con cierta expectación por ver al equipo competir. Hasta que no ves a los jugadores en competición no les conoces al 100%. Es nuestro primer día, para lo que hemos trabajado estas seis semanas. Estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido".

La alineación no es algo que preocupe a un José Alberto que asegurar tener elegido a sus once titulares: "Lo tenemos claro hace varios días el equipo que queremos sacar. El estilo y la identidad va a ser innegociable, está claro desde el día uno. Los jugadores se van a ir poniendo y quitando. Esperemos acertar con el once y con las decisiones que tomemos a lo largo del partido".

Jugar con público

"La sensación del otro día de llegar al estadio y ver camisetas en los alrededores ya parece otro deporte. Al final jugamos para nuestros aficionados y tiene que ser otra motivación extra. Es muy importante que estén a nuestro lado y que sepan que les vamos a necesitar. En esos momentos nos van a ayudar a salir adelante", confesó.

Lesionados

"Queda una sesión de trabajo y veremos a ver cómo está todo el mundo que tenga molestias y a partir de ahí tomaremos las mejores decisiones para el partido de mañana. Todos queremos empezar con buen pie y tenemos muchas ganas de hacerlo así".

Situación Covid en otras ligas

"Tenemos tiempo para todo, pero mi tiempo libre lo ocupo en ver fútbol. Los estadios en Inglaterra, Francia y Alemania están llenos e incluso sin mascarilla. No me considero experto ni tengo la capacidad para opinar o hacer pensar a la gente sobre estos temas, pero si las capacidades en España están cortadas será por algo. Tenemos la ilusión de que pueda acudir casi todo el mundo. Estamos viendo plazas de todos y conciertos llenos en esta misma comunidad y provincia. No tiene sentido que en unas cosas sí y en otras no. Creo que es un tema cultural, que se ve al fútbol como salvaje. Por encima de todo somos personas".

Canteranos

"Depende de su rendimiento. El rendimiento de cada jugador, independientemente de donde venga, va a hacer que tenga más o menos minutos. Queremos lo mejor para el Málaga, no para ningún jugador o pensando en nosotros. Lo que sea bueno para el Málaga va a ser bueno para nosotros. Esa mentalidad quiero insuflar en el vestuario. Poco a a poco vamos consiguiéndolo. Hay jugadores que están a un nivel muy bueno y han hecho una buena pretemporada. Su rendimiento decidirá si se mantiene, es el que tiene que hablar a partir de ahora. No miramos que tenga 19 o 33 años. Lo importante es el equipo y que los jugadores hagan en el campo lo que pretendemos".

Inicio de LaLiga SmartBank

"Es la tónica general. Si miramos las últimas cinco temporadas es la tónica general, partidos intensos y mucho duelo. Por eso tenemos que ser un equipo intenso y agresivo porque da muchos puntos. Queremos un equipo muy, muy competitivo y equilibrado. Es muy importante ser equilibrado. Muy competitivo, es lo que pretendemos y queremos ser como equipo"