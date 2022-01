José Alberto: "Soy el máximo responsable; la gente no quiere ver esto"

"A partir del 0-2 hemos chupado una buena hostia", era una de las últimas frases que pronunciaba José Alberto López en sala de prensa tras la bochornosa imagen de su equipo ante el Ibiza, en una de las mayores goleadas que se recuerdan en La Rosaleda. Un traspié "terriblemente duro" del que reconoció que sus jugadores bajaron los brazos tras el segundo gol de los ibicencos que cortocircuita al Málaga CF. La grada alzó la voz.

Se le cuestionó mucho por su puesto al entrenador, reconoció un intercambio de palabras habitual con Manolo Gaspar y se mantuvo esquivo sobre su destitución: "Yo me centro en mi trabajo, que es analizar el partido. E intentar mejorar al equipo. Mejorar el rendimiento individual y colectivo. Eso es lo que tenemos que conseguir. Pero es normal, soy el máximo responsable. La gente no quiere ver lo que ha sucedido. Creo que el resultado es muy abultado, han tenido una contundencia increíble. Tienes que dominar las áreas, si no lo pasas mal. Y no estamos dominando ninguna. Lo que pase en los partidos pasa en las áreas".

"A partir del 0-2 es donde estoy fastidiado y enfadado con lo que he visto. Nos ha costado, hemos bajado los brazos y no hemos seguido haciendo lo que estábamos haciendo bien", explicaba el asturiano, que vio antes del segundo tanto que su equipo recuperaba balones y se acercaba a portería rival: "El equipo lo ha intentado. Ha peleado hasta el final, seguía apretando y esforzándose. Creo en el equipo, creo en el trabajo que hacemos. Tenemos que mejorar, hay que ser autocríticos. Con lo que estamos haciendo no nos llega. Tenemos que hacer más, llegar a la regularidad, es lo que nos va a hacer conseguir objetivos. Lo que no podemos es bajar los brazos en un partido. Nos ha pasado en más partidos. Creo que se debe a la juventud. Tuvimos sólo dos jugadores de más de 25 años en el once. Es cierto que eso nos penaliza. Tenemos que ser más competitivos hasta el final, hoy no lo hemos hecho".

"Creo que en el trabajo que estamos haciendo y en el equipo. Estas son cosas que pueden suceder porque es fútbol. Cuando tocan es difícil de digerir. Estamos en un momento de transición, necesitamos tiempo. No es disculpa por el resultado de hoy. Desde el 0-2 en adelante no hay ninguna disculpa", recalcaba el técnico, que pedía perdón a los más de 15.000 aficionados en La Rosaleda: "Por supuesto que hay que pedir perdón a la afición, no viene aquí a ver perder al equipo. El equipo se ha esforzado pero tengo que analizar todo desde la tranquilidad. No tengo nada que reprochar a nadie. Tenemos que ser autocríticos. Tenemos que ser conscientes que tenemos que mejorar, jugar más concentrados. Los rivales nos llegan cinco veces y nos meten cinco. Llegamos nosotros 12 y no metemos ninguna".

El técnico reconoció que el vestuario está tocado y que cree que lo que está pasando a es psicológico: "Entiendo lo que nos ha sucedido, estamos bien el partido, cometemos un error y el rival nos mete un mazazo. Es un tema psicológico. De la cabeza, tenemos que creérnoslo. Tenemos que dar más. Como se arregla, con dos buenos resultados. Es lo que necesitamos. Para soltarse y despegar. No dudo de que lo vamos a conseguir. Es un día difícil para dar aliento. Creo que tenemos una muy buena plantilla".

"Siento total confianza en la plantilla, y creo que la plantilla siente confianza en el trabajo que hacemos", expresaba sobre la plantilla y su conexión: "Lo ha desarrollado bien hasta el 0-2, pero luego nos quedamos atontados y no sabemos responder. A los tres minutos llega el 0-3. La plantilla cree en nuestro trabajo. Es un día duro, difícil de digerir. Para mí no tiene nada que ver con los partidos anteriores. A partir del 0-2 hemos chupado una buena hostia".