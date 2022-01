José Alberto: "Traté de sumar mi granito de arena a este proyecto que tanto me ilusionaba"

"Ayer fue mi último día como entrenador del Málaga CF, sin embargo, me gustaría dedicarle unas palabras al club antes de cerrar esta etapa", iniciaba José Alberto López su carta de despedida que ha compartido en sus redes sociales y en la que aparece con los dos ayudantes que le han acompañado en esta breve etapa, Pablo y Pedrín.

El entrenador agradece la confianza que toda la plantilla le depositó desde que llegó al club: "Quiero agradecer al equipo la confianza depositada en mí desde el primer día, he intentado corresponderos en todo momento actuando con la máxima profesionalidad y respeto hacia la entidad y sus colores". Y destaca que sus decisiones fueron todas por el bien de la entidad: "Todas las decisiones que he tomado han sido siempre pensando en el beneficio del club, tratando de sumar mi granito de arena a este proyecto que tanto me ilusionaba".

"También quiero dar las gracias a todos las personas que me han ayudado cada día desde que llegué y que forma esta gran familia malaguista", destaca el técnico en último lugar, donde reparte agradecimientos y el mejor futuro para el Málaga: "Por supuesto, me gustaría hacer una mención especial a la afición, he vivido en primera persona cómo acompañáis al equipo y cómo vivís cada resultado y de corazón os deseo lo mejor en el futuro".

La carta de despedida íntegra de José Alberto

"Ayer fue mi último día como entrenador del Málaga CF, sin embargo, me gustaría dedicarle unas palabras al club antes de cerrar esta etapa. Quiero agradecer al equipo la confianza depositada en mí desde el primer día, he intentado corresponderos en todo momento actuando con la máxima profesionalidad y respeto hacia la entidad y sus colores. Todas las decisiones que he tomado han sido siempre pensando en el beneficio del club, tratando de sumar mi granito de arena a este proyecto que tanto me ilusionaba. También quiero dar las gracias a todos las personas que me han ayudado cada día desde que llegué y que forma esta gran familia malaguista. Por supuesto, me gustaría hacer una mención especial a la afición, he vivido en primera persona cómo acompañáis al equipo y cómo vivís cada resultado y de corazón os deseo lo mejor en el futuro".