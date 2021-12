José Alberto: "Yo me siento muy apoyado por todo el mundo"

En una extensa comparecencia, José Alberto López dio sus explicaciones sobre la situación del Málaga tras la derrota ante el Leganés. Un punto de los últimos 12 y eliminación en la Copa es el balance previo a la Navidad. Con la columna vertebral del equipo resquebrajada por las lesiones, el equipo sufre y no se encuentran soluciones.

"Nos hemos encontrado con un rival mejor, nos ha superado individual y colectivamente, no hemos estado cómodos. Empezaron con 20-25 minutos superiores ellos, hemos igualado después, con una aproximación peligrosa de Víctor. Cuando mejor estábamos y habíamos hecho un doble cambio pues sentencian con el 0-2. Es un gran equipo, muy maduro, saben jugar con el marcador y ya ahí se nos puso muy difícil el partido", decía el técnico asturiano, que era cuestionado por las críticas de la grada: "Entiendo el enfado de la afición, hay una mala racha y hemos hecho un mal partido. Lo respeto muchísimo y lo entiendo perfectamente. No hemos estado al nivel que acostumbramos. Siempre lo digo por delante para evitar que me critiquéis, pero estamos muy debilitados, lo estamos notando mucho en este tramo de temporada. Intentamos sacar lo máximo de los jugadores, competir al mejor nivel, pero es difícil cuando no tienes herramientas para poder hacer cosas, es la realidad que tenemos. Lo entiendo el enfado, lo respeto muchísimo porque la afición es soberana".

"No me gusta hablar de señalar a nadie", decía José Alberto sobre el mal momento de algunos jugadores: "Somos un equipo y estamos a las buenas y a las malas, lo que pasa es que a las buenas es más fácil obtener rendimiento. Somos un equipo muy joven, el tercer o cuarto que más de la categoría. Es más fácil rendir cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van peores, aparecer y querer un balón cuesta más. Es un proceso de partidos. Ahora cuesta más tomar decisión, es parte del proceso".

Sobre los deberes en el mercado invernal, José Alberto decía que "ya lo habíamos hablado, hay que intentar mejorar lo que hemos hecho en esta primera vuelta, sabemos qué cosas podemos mejorar y en las situaciones que se nos presenten es muy importante acertar. Pero lo primordial es recuperar las bajas, nos han hecho mucho daño. La peor noticia hoy no es la derrota, que también porque nos fastidia mucho haber jugado como hoy, pero es la lesión de Hicham. Es una triste noticia para todos. Tiene pruebas pendientes, es algo muscular otra vez. Sekou no iba a ser titular porque tenía un problema y hemos intentado ver cómo iba el partido y hemos arriesgado. No ha jugado titular porque tenía un problema. El parón nos viene de maravilla, esperamos recuperar a varios jugadores que son muy importantes, que nos dan alternativas y herramientas diferentes que no tenemos. No es una disculpa, es la realidad. Decíamos que abía que agarrarse los machos, sacar puntos porque esto podía pasar. En esta categoría te debilitas y cualquier rival te gana. Hemos sido muy competitivos en Eibar y esta vez no estuvimos a la altura".

"Nos faltan jugadores que nos dan fútbol, también que hagan que juguemos más juntos, hemos perdido esa presión tras pérdida en el campo contrario que antes hacíamos. Si no recuperamos en campo rival es difícil poder encontrar situaciones de ataque. Las que hemos tenido hoy ha sido las dos o tres veces que pudimos hacerlo. Sigo creyendo en nuestro trabajo, que tenemos una muy buena plantilla que está fastidiada por la situación que tenemos. Vamos a volver a ver un buen Málaga, a un equipo muy difícil de batir", diagnosticaba el entrenador, que respondía a los motivos de esa falta de gol: "Soy el primero preocupado, es referente a la maduración del último pase, de la precisión, nos viene faltando toda la temporada. Hemos bajado en el ranking ahora pero éramos de los equipos que más remataba a portería y menos goles hacía. Falta precisión y finura, no es cosa de los delanteros, hay que habilitarles de mejores balones para que vean puerta. Cuando no tenemos la mejor versión de cada uno lógicamente sufrimos. Dani Lorenzo tiene muchísimo fútbol, es lo que nos falta con las bajas que tenemos. Pero necesitábamos mayor empuje, juntar a Roberto y Brandon para intentar recuperar antes, tener más presencia, ocupar el espacio... Por eso lo cambié".

"Yo me siento muy apoyado por todo el mundo. Estamos decepcionados, dolidos y tristes, la afición merecía una victoria con esa entrada espectacular que había de nuevo. Siento un gran apoyo de todo el mundo, la verdad. No puedo decir otra cosa, es lo que me transmiten", cerraba el entrenador cuando era cuestionado por cómo se sentía.