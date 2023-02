Joselillo Gaitán, convocado con la selección española sub 16

La cantera del Málaga CF sigue siendo una fábrica referente de jóvenes promesas en el ámbito nacional y el nuevo seleccionador español de la sub 16 José Lana lo sabe, por eso ha convocado a José Ángel Gaitán Díaz "Joselillo" para probarlo en su primera convocatoria al frente de esta categoría. El canterano malaguista del cadete División de Honor que dirige Alejandro Casanova se concentrará este próximo lunes 20 de febrero para disputar dos enfrentamientos amistosos en Alfaz del Pi (Alicante).

El joven de 16 años espera poder disfrutar de sus primeros minutos como internacional en alguno de los dos duelos que disputará el combinado nacional sub 16 ante Austria, ambos amistosos serán ante el mismo rival en el Albir Garden Pitch. El primer partido se disputará el martes 21 de febrero a las 16:00 horas y el segundo el jueves 23 de febrero a las 11:00 horas. Esta será la primera concentración del año.

Precisamente, este extremo zurdo llega tras haber defendido la elástica de la selección andaluza sub 16 bajo las órdenes del técnico Antonio Macías en el Campeonato de España que se disputó en San Fernando (Cádiz) este pasado fin de semana. Por desgracia, Andalucía no pudo llegar a la fase final, aunque las actuaciones de este joven blanquiazul no pasaron desapercibidas, incluso llegó a celebrar algún gol. Destacan que es un jugador bastante rápido.