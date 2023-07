Joselillo Gaitán, internacional sub 16, se marcha al Villarreal

Siguen las consecuencias del descenso a la categoría de bronce del fútbol español y una de ellas afecta bastante a las intenciones de Loren Juarros de implementar un modelo de cantera similar al de la Real Sociedad. Se trata del éxodo de jugadores de la cantera a las categorías inferiores de clubes con equipo en Primera División o LaLiga Smartbank.

Se ha concretado la salida de Joselillo Gaitán al Villarreal CF. El extremo zurdo era una de las joyas de su generación de las filas de La Academia y también a nivel nacional, dado que fue elegido para representar a la selección española sub 16 en el pasado mes de febrero. Sin embargo, no pudo debutar con el combinado nacional por una lesión muscular sufrida con Andalucía en el torneo disputado en la localidad gaditana de San Fernando.

El atacante ya se ha manifestado respecto a su llegada a la entidad de la Comunidad Valenciana: "Muy contento e ilusionado de poder firmar por este gran club. Muchas gracias por la confianza que han tenido en mí. Con muchas ganas de empezar y trabajar. Endavant Villarreal", escribió en la red social Instagram.

Antes de esto, Joselillo Gaitán ya se había despedido del club malaguista por el mismo medio: "Hoy es un día duro en mi vida, tras 10 años de enorme felicidad toca despedirme del club de mi vida, del club de mi ciudad, el club que confió en mí desde chico y quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en este camino, entrenadores, compañeros, utilleros, fisios y empleados que cuando estaba mal todos ellos sin excepción me han ayudado a levantarme, no sé cómo agradecer todo lo que han hecho por mí.El escudo del Málaga siempre estará en mi corazón. Muchísimas gracias por todo y un abrazo enorme".