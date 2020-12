Juan Soriano estaba avisado para salir como jugador de campo

Los más veteranos recordarán un partido en el que Javier Clemente colocó a Francisco Molina, portero del Atlético entonces y ahora director deportivo de la Federación, como jugador de campo en un partido amistoso de la selección española en Noruega tras un par de circunstancias adversas durante el partido. Pues bien, el Málaga tenía ese escenario previsto, como confesó Sergio Pellicer tras el partido ante el Logroñés.

"Ayer ya predije que había jugadores que no podían llegar. Juande lo teníamos hablado por si tenía que salir en algún momento. Habíamos valorado, incluso, la posibilidad de que Juan Soriano podía salir de jugador en una circunstancia concreta, estaba avisado. Es algo que teníamos ya previsto ante el Coruña el año pasado con Munir, tenemos un master en eso", decía Sergio Pellicer, que estaba atado de pies y manos tras la expulsión de Yanis y los cambios. Sólo tenía en el banquillo sanos como profesionales de campo a Jairo y Josua Mejías, Juande estaba sólo para una emergencia.

"Lo hemos hablado al descanso y el equipo estaba bien. A Josua y Jairo les he pedido disculpas, me supo mal que entraran tan tarde, pero es que estábamos limitados. Tenía que quitar a Cristo, Ismael o Ramón y me hubiera gustado meter a Julio para tener velocidad antes. Lo dejamos para muy al final. Cuando estás en el alambre, lo tenemos todo preparado y hay jugadores preparados, pero algún día puede pasar algo", admitía Pellicer sobre esta circunstancia: "Estamos cumpliendo como club y sería importante que LaLiga nos permitiera ampliar esto porque nos daría un poco de desahogo para los partidos. Vamos a seguir peleando. Me da pena porque podríamos estar peleando por otras cosas, con esta entrega y con cómo trabaja el grupo. Con dos fichas más tendríamos mucha más amplitud. Ahora hay que descansar porque cuando volvamos hay Liga-Copa-Liga, será un maratón".