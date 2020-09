Juande: "Me llamó Casanova, tenía 14 años, vi La Rosaleda y me enamoré del Málaga"

Juande Rivas (Córdoba, 1999) muestra un aplomo inusual para un jugador con poco más de una decena de partidos en Segunda. Se ha consolidado en la zaga del Málaga desde el tramo posterior al confinamiento, está pendiente de que se le haga ficha del primer equipo y muestra el mismo aplomo fuera del campo. Estudia un grado superior de dietética y nutrición y admira desde pequeño a Piqué y a Varane y también ahora a Van Dijk. Renovó hasta 2023 tras la temporada pasada.

En una entrevista en el programa Minuto 91 de 7TV, el central cordobés explicaba cómo fue reclutado por el Málaga. "Estuve en el Séneca, equipo de base de Córdoba, cuatro años. En un Campeonato de España me vio Manel Casanova en un partido y empezó a tener interés en mí. Y cuando acabé el campeonato, Arnau y él se pusieron en contacto y en cuanto hablé con ellos no dudé en venir. Estuve en La Rosaleda, vi todo y me enamoré rápido del Málaga. Tenía 14 años recién cumplidos y entré en el cadete. Antes de empezar estuve en la Nike Cup pero no llegué a estar más tiempo hasta la temporada siguiente. Pellicer me empezó a llamar para entrenar con el División de Honor estando yo en el Nacional. Estuve con Pellicer y Dely en el juvenil. Y ya después en el Malagueño", repasaba su carrera hasta el momento, definiéndose como "un chaval normal y corriente de Córdoba, muy familiar y tranquilo, me gusta estar mucho en casa, salir de vez en cuando con familia, amigos y novia. Intento disfrutar mucho con todo lo que hace".

"Hemos conseguido 6 del 9, el equipo está haciendo un trabajo increíble, tanto los fichajes como los de años anteriores. Muy contentos con el rendimiento de todos", dice el central sobre lo que ha sido el arranque de la temporada: "No nos hemos puesto objetivos. Vamos partido a partido, a por los tres puntos. Disfrutar todos los fines de semana. Con hambre. El equipo es joven, hacemos piña, hay muchas ganas y hambre. Ni nos habíamos parado a pensar cómo podía ir. Empezamos y en el primer partido no se ganó, pero se transmitía la tranquilidad por el mister. En general nos llevamos bien con todo el grupo. Son buenas personas y profesionales. No hay pequeños grupos, estamos todos en equipo. Son muy buena gente, estamos haciendo muy buen grupo y se nota en los partidos, todos vamos a uno. Escassi es un crack dentro del campo y fuera. Siempre intenta ayudarme, tiene mucha experiencia en Segunda. Nos intentamos ayudar entre los dos, nos vamos corrigiendo. Estamos muy a gusto los dos cuando jugamos. Como persona es increíble, muy buena gente, siempre ayudando y con una sonrisa. Anima el vestuario".

Juande recordaba su debut. "Fue el 14 de enero, contra la Ponferradina. En el entrenamiento el mister me dio unas pistas. Estaba entre Boulahroud, Benkhemassa y yo. Me dio un subidón con la alineación. Aunque había hablado con él, no te lo acabas de creer. Cuando llegué al campo y empecé a calentar, todo fue bien. El cambio de Tercera a Segunda es muy fuerte, es algo diferente. Los campos, los rivales, el tipo de juego... Yo estaba a disposición del club y bajé al Malagueño. El primer equipo era un premio. Debuté con mucha ilusión, pero tenía que seguir entregándome, no fue nada raro", recordaba Juande que, tras el parón y el confinamiento, se convirtió en capital para el equipo: "El mister me dijo que estaba para ayudar tras la cuarentena. Intentaba disfrutar, pero no veía tan cerca jugar. Fue una sorpresa e intenté aprovecharla. Los chavales vemos cerca las oportunidades y desde abajo se ve menos lejos ahora. La situación se da para que muchos canteranos intenten aprovechar la oportunidad. En el confinamiento entrené en casa y era duro, parecía que no iba a tener fin. Aproveché para estar tiempo con la familia y tenía un patio en el que podía organizarme y hacer mi trabajo".

Habló Juande de otros temas:

Inicios

"Al principio jugaba por pasármelo bien, no pensabas que podía ser futbolista profesional. Ahora lucho por vivir del fútbol, peleo por ello. Esto acaba de empezar y uno no puede subirse. Hay que pelear, ir a por más".

Partido de Almería

"El mister habló conmigo antes de empezar el partido. Me dijo que estuviese tranquilo, que el club iba a renovarme, que un partido no iba a decidir estar o no en el primer equipo. Me transmitió tranquilidad, que no me preocupase, que había otros canteranos trabajando duro para tener una recompensa. El club se portó muy bien, nada más acabar hablé con Manolo y me transmitieron tranquilidad, que iba a seguir. No llegué a cabrearme, al contrario. La primera intención era renovar. El contrato es parecido a lo que tenía prevista. Renové tres años, debería ser profesional, el club está solucionando las cosas que hay. Al final llegará, yo lo que quiero es jugar".

Cantera

"Con los que más relación tengo es con Ramón, Ismael y Quintana. Siempre estamos juntos. Quedamos los cuatro. Con todos nos llevamos bien, pero nos juntamos los cuatro mucho. Hace unos años había poca gente que podía debutar, ahora estamos más acostumbrados. Tenemos que aprovecharlo al máximo. Mi familia se pone muy nerviosa con los partidos, le digo que disfruten. Ramón metió en golazo en Castellón, no sé cuál era su intención, pero cuando vi el balón salir yo dije "va a entrar y todo". Me alegré muchísimo. Como futbolista tiene mucha calidad, en los entrenamientos siempre lo da todo, se cuida con la comida y el descanso. Y una persona muy humilde, trabajadora, una persona estupenda, en la línea de los que nos juntamos".

Cristian

"Era complicado engancharla, pero como el centro iba tan bien la cogió y fue un golazo. Estaba muy contento. Debutar en La Rosaleda con el Málaga y meter un gol así...".

Orlando Sá

"Es un jugador muy experimentado, de Champions y selección. Coge la forma. Va muy bien de espalda y por arriba, técnicamente está bastante bien a pesar de su altura. A la hora de oxigenar el equipo nos viene estupendo".

Movimiento de compañeros

"Ha sido todo muy rápido, en pocas semanas muchas salidas y muchas llegadas. No da tiempo ni a pensarlo. No hay tiempo para lamentarse. Hay que adaptarse a las salidas y a lo que viene. Hay que hacer las cosas de la mejor manera posible. En los entrenamientos están muy comprometidos. Ha salido mucha gente que llevaba años, que era la columna vertebral. Pero no hay tiempo para lamentaciones. Los jugadores van y vienen. Los que vienen deben intentar dar lo máximo. Le deseamos suerte y gracias por la profesionalidad que han tenido".

Defensa de cuatro o cinco

"En Castellón jugamos con cuatro atrás y nos fue mejor para defender y atacar, igual nos fue mejor tras más tiempo trabajando. En Tenerife habíamos salido con cinco atrás. A mí me da igual tres que dos centrales. Con tres estás más protegido a la hora de salir a por el delantero si recibe porque siempre sabes que tienes a dos detrás. Con cuatro debes guardar más la posición. Cada cosa tiene lo suyo. A lo mejor con cuatro tienes más protagonismo a la hora de sacar el balón. Depende del partido. Pellicer trabaja con varios sistemas. Tenemos que tener variedad, nos dice. Hay que ver según el partido y lo que exija el rival".

ERE

"Al final nos dedicamos a entrenar, dentro del campo nos olvidamos de lo de fuera. El verde no engaña, nos dice el mister. Ahí se olvida lo externo. Vamos a entrenar y jugar, fuera se tienen que encargar otros, cada uno de su parcela".

Luis Muñoz

"No he coincidido con él, estoy deseando que esté con el grupo. Entrena en La Rosaleda".

Rayo Vallecano

"Sabemos que es uno de los mejores equipos de la categoría, que le gusta tocar el balón y tiene jugadores desequilibrantes en todas las líneas".

Jugar en el Málaga

"Con el límite salarial, el dinero no es lo mismo, pero el Málaga es un club grande e histórico y tira mucho. Jugando aquí lo va a ver mucha gente, va a tener escaparate. Todo el mundo sabe cómo es la afición, La Rosaleda... No miras tanto el tema económico como el deportivo, lo que te aporta el Málaga no te le da ninguna en Segunda. Es un orgullo llevar ese escudo. Cada uno tiene sus cualidades de los que han llegado. Todos aportan lo suyo".