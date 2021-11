Juande: "Si la gente aprieta así este año, en Primera se cae La Rosaleda"

Juande Rivas se ha convertido en uno de los jugadores más solventes. Hace 22 meses que debutó en el primer equipo, pero ya parece un veterano y luce el brazalete de capitán. Es el jugador más empleado por José Alberto, con 1.440 minutos, por delante de Peybernes (1.346) y Brandon (1.344). En una entrevista en los medios oficiales de LaLiga, Juande habló sobre lo que supone vestir la camiseta blanquiazul.

"Para mí, el Málaga es el equipo de mi vida. Llevo mucho tiempo, llegué siendo un niño, antes del Málaga no tengo tantos recuerdos. Mi vida está hecha aquí ahora mismo, es el club que me lo ha dado todo, llegar a ser futbolista es algo que se lo debo a ellos, siempre le estaré agradecido. Es el club en el que siempre he querido estar y que me ha dado todo", decía el central cordobés, reclutado en edad cadete tras destacar en torneos autonómicos.

"Siempre digo que las oportunidades llegan por circunstancias que las facilitan, pero el hecho de aprovecharlas es lo más importante. Si llegas y no aprovechas de nada sirve. Es importante que se den esas situaciones, pero si no lo aprovechas, de nada sirve lo anterior", reflexiona sobre su debut, el 14 enero de 2020, de la mano de Sergio Pellicer: "Ha sido el entrenador que me ha hecho futbolista, con el que más años he estado en mi carrera. Siempre le agradecí que me diese esa oportunidad y confiase en mí para poder jugar. En parte importante estoy aquí gracias a él, confió y apostó por mí en un momento complicado porque era su debut también".

"Muchas veces pienso en que quién me hubiera dicho que podría llevar el brazalete de capitán del primer equipo del Málaga", reflexiona el central sobre lo que siente cuando porta la capitanía: "Pienso en disfrutar al máximo, aprovecharlo. Es un orgullo y satisfacción, representas a un gran club y una gran ciudad. Es como un premio al esfuerzo de tantos años".

"Si este año se ve a la gente apretando como lo está haciendo, imagínate en Primera División contra un equipo de estos grandes cómo estará, se tiene que caer La Rosaleda", imagina Juande un regreso a Primera División vestido con la camiseta del Málaga: "Soy bastante exigente conmigo mismo. Mi sueño es jugar en Primera División y, si lo consigo con este club, será lo mejor. Mi sueño es llegar a la élite y para eso trabajo día a día".