Juande: "Espero que la afición nos reciba bien"

Juande Rivas es ya uno de los veteranos del Málaga pese a su edad y está entre los capitanes todavía no oficiales del conjunto blanquiazul. Antes de la presentación oficial en casa en el Trofeo Costa del Sol, el central cordobés analizó el estado de la situación, especialmente teniendo que enfrentarse de nuevo al público de La Rosaleda tras el final de temporada tan agrio: "Espero que la gente nos reciba bien, está claro que el año pasado fue duro para todos y creo que lo mejor es hacer borrón, empezar una nueva etapa para el club. Hacerlo esta temporada con la máxima ilusión e intentaremos disfrutar los jugadores, afición y que podamos tener un año más feliz que los anteriores".

El defensa cree que se están dando pasos correctos: "Veo al grupo con química. Tanto los canteranos y los nuevos, estamos formando un gran grupo, en estos días de concentración en Benahavís hemos podido conocernos bastante más y creo que estamos haciendo un grupo humano bastante bueno. Es verdad que la base del equipo es de la cantera. Están demostrando muy buen nivel, lo que hace quedarte o no en el Málaga es esa continuidad. Veo a los chavales con mucho nivel, ganas de quedarse aquí y espero que durante el año puedan demostrar de lo que son capaces".

Málaga CF - Antequera CF

"Para nosotros es un honor jugar con el Antequera, un equipo de la provincia. Sabemos la ilusión que tienen ellos por jugar este trofeo, igual que nosotros, y esperamos una gran rivalidad en el campo, lo esperado. Un partido intenso, con muchas ganas por parte de los dos e intentaremos disfrutar todos".

Personal

"Espero tener continuidad, para eso trabajo. Al final es verdad que vengo de una etapa donde no he tenido tanta continuidad, el último tramo de la pasada temporada sí pude encarar varios partidos seguidos; si Pellicer quiere contar conmigo, ahí estaré, tanto yo como todos los jugadores".

Objetivo

"Como hemos dicho todos, el objetivo es hacer la mejor pretemporada posible, antes de empezar la Liga, y una vez que empiece la competición, el tratar de disfrutar cada semana y ya la competición irá diciendo los objetivos que nos tenemos que marcar".

Salidas de Calvo y Cristian

"Preferimos centrarnos en los que estamos aquí. Desearles la mejor de las suertes, compañeros que han estado aquí, e imagino que vendrán más jugadores. A muerte con los que estamos aquí. Cada uno tiene su situación y no me quiero meter en si lo entiendo o no".

Capitanes

"Todavía no está decidido, tenemos que hablarlo entre todos; debería saberse pronto los capitanes. Llevo aquí muchos años, pero es un tema de grupo, de lo que decidamos todos".

Sistema

"A Pellicer ya lo conozco desde hace mucho tiempo. Me siento bien con su idea de juego, tanto defensa de cuatro o cinco. La de cuatro es la que más estamos trabajando".