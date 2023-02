Juanfran Moreno explica su desliz

Esta jornada llega con el Oviedo Juanfran Moreno. El lateral madrileño salió en este mismo mercado de las filas del Málaga. En su presentación como bermellón se escuchó una conversación en la que dejaba mal a Pepe Mel y sus métodos en comparación con Álvaro Cervera. No cayó bien en el seno blanquiazul, especialmente al entonces técnico. “Fue una conversación fuera de micro y bastante más larga, de cosas mías. No estaba haciendo buenos entrenamientos, no estaba bien, venía de semanas de no entrenar bien... Nadie podrá decir que he dicho una mala palabra del cuerpo técnico o del vestuario”, aseguró en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

“El Málaga no ha tenido problema de intensidad nunca, en La Rosaleda nunca hubo un equipo superior al Málaga. A veces cuesta salir de ahí, como al Sevilla, pero por jugadores, ganas e intención no va a ser”, sentenció.

De la situación deportiva también se pronunció: “El Málaga está fuera en dos partidos. En cualquier momento engancha una racha de cuatro o cinco partidos y sale volando, es un rival súper difícil, con La Rosaleda apretando. No me gustaría jugármela con el Málaga a descender”.

Dio alguna pincelada de su Oviedo: “Somos un equipo muy bien trabajado, jugamos juntitos, compactos y hacemos las cosas muy bien. Un equipo muy difícil de ganar. Hace dos días estaba ahí, se me va a hacer raro, pero hay que ser profesionales. Ojalá ganemos y yo haga un partidazo, que al Málaga le vaya bien después del viernes”.