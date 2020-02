El vestuario del Málaga reflejaba al final del partido el estado de excitación que vivió en el césped ante el Racing. Los jugadores hablaban de liberación y daban las gracias por un ambiente eléctrico que les llevó en volandas. Juankar, uno de los capitanes, hacía un interesante repaso en el que se descubría, por si alguien piensa que no, que los jugadores son sensibles a lo que pasa en los despachos y los juzgados.

"Fue la noche perfecta, un ambientazo, la gente a muerte con el equipo e hicimos un partido muy completo, tanto en ataque como en defensa. Sabemos que debíamos haber marcado más goles, generamos muchas ocasiones y no todas son goles. Defensivamente estamos muy cómodos, aunque fallamos a veces arriba", decía Juankar sin dejar un punto de autocrítica.

El madrileño admitía que "lo que ha pasado esta semana nos afecta a todos para bien. Antes era para mal. Ha habido un cambio en el ambiente, lo que se merece este club. Esta afición y este ambiente es de Primera, tiene que estar ahí. El equipo va a intentarlo", decía el zurdo de Boadilla, que recalcaba que "el ambiente fue espectacular, disfrutamos mucho dentro del campo, que llevábamos tiempo sin hacerlo. Hay que seguir, es verdad que estamos a tres puntos del play off pero seguimos con el culo apretado. No deberíamos pensar en el play off, sino en seguir siendo sólidos. Si seguimos así, miraremos hacia arriba".

"Notamos que estamos en nuestro mejor momento, vamos con la marea a favor. Se deja trabajar a la gente, se hacen cosas coherentes, quiero lo mejor para el club. Siempre quiero lo mejor para el club y me importa todo lo que rodea a la entidad", afirmaba Juankar antes de acabar con lo que les dijo el administador judicial, José María Muñoz, tras su reunión con los capitanes: "Nos transmitió tranquilidad. Están trabajando y nos pidió que nos centremos en lo deportivo. Van a hacer un trabajo estupendo, seguro, confiamos en ellos y vamos a seguir peleando".