Juanmi habla sobre su calvario de lesiones y su etapa con Pellegrini y Joaquín en Málaga

Juanmi y el Málaga celebran el lustro del golazo en el Camp Nou

El coineño Juanmi, que sigue siendo el jugador más joven en haber marcado un gol con el Málaga CF, empieza a sacar la cabeza tras una temporada anterior aciaga. Su desembarco en un club exigente como el Betis, después de buenos años de fútbol en la Real Sociedad, tuvo como compañero a las lesiones. Sólo ocho partidos pudo jugar por una lesión en el pie. También en el arranque de esta temporada ha tenido problemas, pero ha cogido velocidad de crucero a las órdenes de Manuel Pellegrini, uno de sus primeros entrenadores en el fútbol profesional tras Muñiz y Jesualdo en el Málaga. Era el inicio de su carrera y la competencia era enorme, pero tuvo algún hueco para jugar y marcar algún gol antes de salir cedido.

A esa etapa en el Málaga se refería Juanmi, donde coincidió con el chileno y también con Joaquín, santo y seña del beticismo. "A Pellegrini avala esa trayectoria que tiene, tanto Joaquín como yo coincidimos en Málaga en una etapa muy bonita. Lo conocemos, tiene las ideas muy claras y eso es importante a nivel de grupo. Cada entrenador aporta lo suyo, intentas aprender de cada uno lo mejor. Da tranquilidad, en los momentos malos que hemos pasado ha sido el primero en mantener la calma, confiando en lo que el equipo venía haciendo. Era un trabajo que nos e veía en los resultados, pero a la larga lo estamos viendo", aseguró sobre el técnico, al tiempo que hablaba del capitán bético: "A Joaquín lo conozco desde hace mucho tiempo, tener un jugador como él es fundamental, es un emblema del club. Es importante a nivel deportivo y de grupo".

Sobre su rendimiento individual, Juanmi ha asegurado que la lesión que lo lastró el pasado año ya está olvidada. "Me pasó factura que nunca me había lesionado, ni muscular ni de este tipo. A nivel psicológico es jodido. Me dejaba arrancar, luego me volvía a dolor. Tanta subida y bajada me afectaba, aunque parece que ahora he encontrado el meridiano, me vuelvo a sentir bien y a competir", indicó el delantero en los medios oficiales del club bético. "Cuanto más competencia haya en el equipo, mejor. Te hace crecer tanto a nivel individual como colectivo, sobre todo si es una competencia sana como la que tenemos", añadió sobre esa pugna que mantiene con el también malagueño Loren y Borja Iglesias por un puesto en el once.

Y es que Juanmi se siente mejor como punta. "Siempre he jugado de segundo delantero, es donde más cómodo me siento y más libre soy, para estar entre líneas y no ser detectado por las defensas. Uno se tiene que adaptar a lo que el míster quiera para ayudar al equipo", comentó el malagueño, que también se ha referido a su gol en Cádiz: "Fue un gol importante, daba la victoria al equipo y estar en esos puestos de ahora. A nivel individual suma para coger confianza y sentirme mejor. Ojalá de aquí al final pueda seguir aportando goles. Siempre hablamos en los entrenamientos que ese tipo de centros son más fáciles de rematar". En total, ha jugado 15 partidos esta temporada, con tres goles, dos en la Copa del Rey.