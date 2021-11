Juanmi, el goleador español del momento

La gran temporada de Juan Miguel Jiménez López sigue su curso. Juanmi, canterano del Málaga y ahora en el Betis, sublimó su trayectoria con el primer hattrick oficial de su carrera, conseguido en el Betis-Levante de este domingo. Ganaba 0-1 el equipo granota y el coíno metió tres goles en la segunda mitad para remontar un partido cuesta arriba. Tres goles dentro del área, en su versión oportunista, al primer toque, definiendo con maestría. Tiene grandes medias de goles por minutos jugados y de conversión de tiros a puerta, élite europea, el malagueño, que también oposita a volver a la selección española. Es el máximo goleador nacional de Primera.

Del Bosque le hizo debutar en 2015 en un amistoso en Países Bajos, siendo jugador del Málaga en su gran año de Javi Gracia. Southampton, Real Sociedad y Betis fueron sus destinos posteriores. Año y medio lesionado en Sevilla no le hicieron doblar el brazo y esta temporada lleva 10 goles en tres meses de temporada, ocho en Liga y dos en Europa League. Paradójicamente, es Pellegrini, que en el Málaga no le diera mucha bola y que parecía no contar mucho con él, quien está sacando el mejor fútbol. Luis Enrique, ya se ha visto, premia los estados de forma. Queda lejos aún la siguiente lista, la de marzo.

"Estoy emocionado, después del año y medio que tuve, disfrutar de momentos así con la gente es un placer. Fue un día redondo, marcar un hattrick, que el equipo gane... Cuando estás año y medio en la sombra lo pasas mal, pero he recibido apoyo de la gente. Me quedo con los tres goles, lo importante era ganar. Cuando escuché los grigos de 'Juanmi, selección' se me pusieron los vellos de punta. Trabajo día a día, la selección es el sueño de cualquier jugador, ojalá pudiera llegar. Sueño con hacer partidos como éste, hacer los máximos puntos posibles, es importante que todos los puntos que se puedan ganar en casa se hagan", decía el jugador malagueño en los micrófonos de Movistar.