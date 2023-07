Juanpe: "Tuve ofertas de otros equipos, pero me decidí en cuanto me llamó Loren"

El Málaga CF se movió rápido en los primeros compases del mercado de fichajes y realizó bastantes movimientos, pero el club blanquiazul no había presentado aún a ninguna de las incorporaciones, a excepción de la del delantero Dioni Villalba.

Debido a esto, la entidad de Martiricos ha aprovechado la reciente salida a la venta de las nuevas camisetas para que pudiesen presentarse estos futbolistas con la nueva indumentaria del conjunto de la Costa del Sol. Y los primeros, tras el atacante en haber pasado por este paso, han sido el gaditano Juanpe, el lateral derecho vasco Jokin Gabilondo y el guardameta Alfonso Herrero.

El andaluz ha hablado sobre la posibilidad de ser capitán, la existencia de otras ofertas, la dureza de la categoría y lo que supone para él su paso por el Málaga CF y sus objetivos en su paso por el conjunto blanquiazul.

"Yo sí que he tenido opciones de estar en otros equipos, pero cuando me llamó Loren me decidí, porque para un andaluz el Málaga CF significa mucho", comentó el centrocampista sobre otras opciones para unirse a otros clubes.

Posteriormenete, habló sobre su experiencia en la categoría de bronce del fútbol español: "Yo tengo la experiencia de jugar en Segunda B lo más importante ser valiente y competir. No será fácil, pero tenemos un grupo con algunos jugadores de mucha experiencia y también mucho talento".

Además de esto, aprovechó para poner en valor al club: "Como andaluz, es un orgullo estar en el Málaga y tener una gran afición que va a estar animando y no nos va a dejar solos, pero eso no va a ser presión, sino orgullo".

Por último, estuvo hablando sobre sus objetivos de cara a su paso por el conjunto malagueño: "Trabajar día a día, cuidarme, hacer un grupo fuerte y ser bastante fuertes también mentalmente para poder aprovechar las oportunidades".