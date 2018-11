Juanpi: "El portero me confirma que es gol"

En un partido que acabará marcado por el empate del Sporting en el último segundo, Juanpi fue una de las notas positivas del Málaga en su visita a El Molinón. “Esta claro que fastidia mucho que te empaten después de todo el partido, sobre todo que lo hagan en el último segundo”, confesó en zona mixta el venezolano. Juanpi fue el protagonista por partida doble en el segundo gol malaguista, provocó el penalti y anotó el rechace del mismo. “Sí creo que ha sido claro el penalti, pero ya está olvidado el golpe que me llevé en la nariz”, destacó.

Además, sobre las quejas del conjunto asturiano sobre la posibilidad de que no fuera gol apuntó: “Tuve la suerte de que me queda el rebote y me cae justo donde estaba. El portero me confirma que fue gol”. “Sabíamos que venir a este estadio es difícil, que el esfuerzo tenía que ser máximo durante los 90 minutos. Estamos contentos por el esfuerzo, pero dolidos por el empate”, relató ante los medios de comunicación Juanpi.

El venezolano, que ha tenido un inicio complicado de la temporada, confesó su felicidad por ir contando con más protagonismo: “Creo que poco a poco estoy cogiendo continuidad. Me encuentro contento y agusto con mis compañeros y se nota. Creo que el sitio lo tenemos todos, porque a pesar de las ausencias hemos sacado cosas positivas y somos un equipo compacto y trabajado”. Por último añadió: “Después del último partido, estoy feliz de jugar los 90 minutos”.