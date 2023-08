Loren Juarros y nombres propios: Fichajes, Franchu, Avilés, Salva Sevilla, Cristian, Álex Calvo...

El director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros, habló en los micrófonos de Radio Marca Málaga y Sport Direct Radio dentro de la visita institucional que realizó el club dentro de este lunes de Feria por el centro de la capital. El burgalés fue bastante claro en sus mensajes y se refirió a concretos nombres propios de la actualidad malaguista, además de recordar trazos de estrategia concreta.

"Estamos trabajando en cosas que estamos convencidos de que van a aportar. Hicimos 5-6 fichajes rápidos porque los teníamos claros, eran prioritarios. A partir de ahí, vamos a por gente que nos van a aportar que los jóvenes de inmediato. Pero la gente joven no tengo ninguna duda de que van a ir creciendo, me lo dice mi experiencia. Se está trabajando pero tiene dificultad cuando vas a por jugadores de cierto nivel, que tenemos que pelear con otras categorías. El Málaga es el Málaga, pero estamos en Primera RFEF. El puzle se está completando. Tenemos que verlo muy claro que mejora lo que queremos para traerlo. Entiendo que el mister quiera más, como todos los entrenadores. Hablo con él cada día y queremos darle lo mejor. Los entrenadores trabajando en el corto y medio plazo y el club debe mirar el medio y largo plazo. Hay que ajustar", decía el director deportivo malaguista.

"Dos situaciones muy definidas. No sé qué se tiene que dar, jugadores que queden libres, jugadores de Segunda que quieren jugar para cambiar... Si no se dan estas situaciones no quiero traer jugadores que no tenga la certeza absoluta de que mejora lo que tenemos. No es fácil fichar. A los jugadores les marca la categoría, salir del fútbol profesional es un paso atrás grande. Pero el concepto en el fútbol español del Málaga es alto. Traer gente de fuera de España es más complicado, pero es cuestión de voluntades. Predisposición hemos encontrado de los jugadores que hemos traído. Si llamas desde Málaga el teléfono, al menos la primera vez, te lo cogen siempre".

"Para mí fue importante perder a Cristian y Álex Calvo. Venía con la idea de contar con los jugadores con capacidad y talento que están cerca o ya en el primer equipo. Es normal que Álex Calvo sea titular en el Andorra con la inversión que han hecho. La gente joven es una inversión, no un gasto. Son los activos más importantes de un club. Son dos pérdidas considerables, cada uno con sus condicionantes, no hemos encontrado la fórmula para que se queden, hemos hecho todo lo posible. No quiero criticar lo de antes, pero hay que adelantarse a estas situaciones. Hay un riesgo y no sale bien con todos, pero hay que anticiparse. Tengo que decir que Cristian desde el primer día que llegué estaba complicado, pero Álex Calvo ha tenido un comportamiento excelente hasta el último día. Me ha dolido no contar con jugadores que habían aparecido en el primer equipo y no contar con ellos. Me hubiera gustado arreglar, pero no modifica mi idea. No se puede llegar a jugadores en año final de contrato y con condiciones que cualquier club pueda mejorar si en el club se le ve como un proyecto claro".

"No hay muchas posiciones para reforzar, ni sitios ni licencias libres. Entiendo a los entrenadores, vivo con ellos mucho tiempo. Pellicer también entiende el modelo del club, lo que quiere hacer La gente no contempla el número de jugadores, no son 25 fichas, son 23 y una 24 para el portero. No hay mucho margen más para fichar. Un central puede ser, una posición que estamos mirando. Quiero tener garantías de que nos aporta más, si no me quedo los chavales. Vamos con cosas muy definidas. Vamos a trabajar en ellas hasta el último día, si las puedo hacer antes, mejor. Tengo claro que nos quedamos como estamos si no", ahondaba el ex director deportivo de la Real Sociedad.

Acerca de los nombres de los extremos Franchu y Avilés, que están en el Eibar y el Leganés, señala Loren que "hay nombres y posiciones. Pueden ser ellos o cualquier otro jugadores. Son difíciles porque la situación y el nivel de ellos para la posición que tenemos es alto, pero lo vamos a trabajar. Si no vienen no me voy a sentir dañado. A lo largo del año van a ir dando seguro más nivel con los jóvenes". Sí descartó explícitamente a Salva Sevilla. "No hemos hablado con Salva Sevilla, no ha habido ningún contacto", decía.

"Estamos en la recta final, por tiempo y necesidades del equipo. Queda reforzar pequeños detalles, por número y porque entendemos que va a mejorar los detalles. El club ha hecho un esfuerzo con jugadores de calidad, un número alto de incorporaciones. Dos o tres retoques que nos van a mejorar en el presente y que tampoco corte el progreso de la gente joven", señalaba sobre la gestión, mientras que se refería a posibles cesiones: "Puede haber alguna cesión, hay diferentes situaciones. Que hagan como Dani Lorenzo o David Larrubia o Kevin. A alguno le conviene que no esté tiempo parado esperando oportunidades. Otros jugadores queremos que por su recorrido en el club estén en el día a día con el primer equipo por su proyección".

Sensaciones

"Las pretemporadas son complicadas, mediatizan las cargas, unos equipos quieren salir ya compitiendo, otros son más pacientes para ir creciendo durante la temporada. Veo cosas en el día a día, en los entrenamientos, en intensidad y competitividad. Hay una línea marcada por Sergio, pero hay que ver jugadores, dar minutos y eso distorsiona. Hemos visto partes muy diferentes dentro de un partido. Me gusta lo que veo, pero hay margen de mejora para ser protagonistas. La fatiga y el cansancio marca en pretemporada. Estoy satisfecho con el trabajo".

Estructura deportiva

"Ha quedado bastante reducida la estructura. La máquina que tira de todo es el primer equipo. No quiero tensionar, pero esto evidentemente se tiene que mejorar y acondicionar de otra manera. Es imposible manejar completamente primer equipo y Academia. Poco a poco se irá construyendo un equipo de trabajo".