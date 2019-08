Adriana Martín (La Puebla de Valverde, 1986) ya se prepara junto al resto de sus compañeras para disputar la nueva Primera División B, que arranca el 8 de septiembre ante el Santa Teresa. La capitana del Málaga Femenino afronta una nueva temporada complicada. Tras el descenso, muchas jugadoras y el entrenador, Antonio Contreras, dejaron el equipo. Sin embargo, el conjutno blanquiazul se ha reforzado y solo tiene un objetivo, ascender.

–¿Cómo se lleva con el nuevo entrenador? ¿han hablado?

–Lo conocí la semana pasada cuando llegué a Málaga y estuvimos un rato charlando. Él me estuvo comentando lo que quería hacer con el equipo y súper bien, me transmite muy buenas sensaciones. Compañeras que he tenido que han estado con él me han hablado cosas muy buenas. Estamos todas deseando que llegue el momento de estar en el verde y comenzar.

–Según dijo en la presentación, la primera llamada que hizo fue a usted, ¿qué le dijo?

–Me sorprendió al no tener el número guardado. Me llamó, se presentó y enseguida me contó lo que quería hacer, evidentemente cuál era el objetivo, que eso lo sabemos todas. Estuvo comentándome a qué quería que el equipo jugara, que tuviéramos mucho el balón. Terminé la llamada con ganas de seguir escuchando todo lo que quería hacer y, sobre todo, de empezar.

–¿Conoce a alguna de las nuevas incorporaciones?

–De haber compartido vestuario con ellas conozco a dos, Ana Buceta y Noelia, la portera. Todas tienen muy buena pinta, saben donde vienen, saben que la base de este equipo es la familia que hay dentro del vestuario y las vamos a acoger como si llevaran aquí años. Ellas están contentas, nosotras también de tenerlas y es tiempo de ir conociéndonos.

–¿Cree que se ha trabajado bien en los fichajes?

–Sí, yo estoy muy ilusionada y creo que el equipo también. Va a haber un grupo humano muy bueno y ahora falta ver dentro del campo que es lo importante. Yo creo que la dirección técnica, tanto Mario (coordinador del Femenino) como el entrenador, ha hecho un trabajo excelente y ahora falta que se traslade al campo.

–¿Por qué cree que esta buena gestión no se traslada al masculino?

–Estoy segura de que en el masculino también estarán haciendo un trabajo excelente y al final el objetivo para ambos equipos es el mismo, subir y yo creo que lo vamos a lograr. A lo mejor estarán llevando las operaciones en secreto, no sé. Lo importante es que salgan los resultados. Creo que al final el Málaga siempre termina trabajando bien y eso se va viendo cuando empieza la competición.

–¿Cómo afecta al vestuario la fuga de talentos que ha habido tras el descenso?

–Creo que nos hemos repuesto bien. Estoy segura de que los fichajes van a suplir bien a las que se han ido. Hemos tenido buen ojo en eso, hemos fichado muy bien. Las que se han ido habrá sido porque tenían otra cosa que les llamaba más la atención y desde aquí desearles lo mejor y, sobre todo, agradecerles todo lo que han hecho por el Málaga. Creo que siempre se han dejado todo por el club y las que vienen ahora lo harán igual que las que se han ido. Lo que toca ahora es trabajar y remar en una misma dirección.

–¿Cómo le sentó la marcha de Antonio Contreras al Betis?

–Teníamos muy buena relación, para mí era un amigo y al final está en Primera, es una buena oportunidad para él y le deseo lo mejor porque es un gran entrenador. Él tenía tres años de contrato, yo pensaba que iba a continuar, no sabíamos nada de que se iba a ir.

–¿Está el Málaga obligado a ascender esta temporada?

–Más que obligado yo creo que es el objetivo. Hay un único objetivo que es ese, que es por el que vamos a pelear desde hoy mismo y al final yo creo que no hay que tomárselo como una obligación. El año que ascendimos más que una obligación era la ilusión de todas. Es el sueño de volver a poner al Málaga entre los mejores. Es un club histórico, de los mejores que hay en España y en todo el mundo, y creo que se merece estar entre los mejores, por eso vamos a pelear por ello.

–En la presentación del míster, se dijo que las puertas están abiertas para que el Femenino juegue en La Rosaleda, pero que no se hacía porque tiene su parte negativa. ¿Piensa que hay algo negativo?

–Ellos (la dirección) habrán barajado todos los pros y los contras. Seguro que hay algún motivo para que ellos no decidan abrir las puertas de La Rosaleda. Nosotras estamos encantadas. Ojalá, porque jugar en La Rosaleda es el sueño de cualquier jugadora. Cuando yo llegué aquí, recuerdo el primer día que vi La Rosaleda me llevé una gran sorpresa. Desde fuera no se ve cómo es realmente el estadio. Jugar en un estadio así y vistiendo esta camiseta es lo que todas estamos deseando. Si no lo hacen es porque tienen algún motivo. A mí me ilusiona. Yo soy de fuera, pero me siento una más desde que llegué y vivo por y para el Málaga. Las que estamos aquí vamos a intentar transmitirles qué es el malaguismo a las que acaban de llegar.

–Usted es una auténtica trotamundos, ha jugado en el Atlético, Levante, Rayo, Chelsea e incluso Estados Unidos, pero ¿ha encontrado su destino definitivo en Málaga?

–Espero que sí. Espero que sea el definitivo, porque yo estoy súper contenta. Se me ponen los vellos de punta de hablar de esto. Yo estoy muy a gusto aquí, este va a ser mi tercer año y aunque mi familia esté lejos, he encontrado una familia aquí, la familia malaguista. Ojalá que sea aquí donde diga adiós al fútbol el día de mañana.

–¿Qué diferencia hay entre el desarrollo del fútbol femenino en Estados Unidos y en España?

–Hay un abismo. Es como la noche y el día. Es verdad que estamos avanzando muchísimo, está el mundial para demostrarlo cuando jugamos contra ellas, pero allí son auténticas profesionales. Los contratos son profesionales y no te puedes dedicar a otra cosa que no sea el fútbol.

–Ruth es malagueña y canterana. ¿Se convierte con su renovación en un peso pesado del vestuario?

–Es una pedazo de central, pero si veis lo buena que es jugando, dentro del vestuario aún lo es más. Es una niña encantadora, puro corazón y sobre todo inocencia, algo que ya no está a la orden del día. Creo que tanto ella, como todas las que se han quedado deben ser pesos pesados dentro del vestuario, porque son las que están viviendo este escudo desde pequeñas. Si yo fuera una de las directivas intentaría que se quedase en el Málaga, porque tiene mucho futuro. Trabaja mucho y luego eso lo demuestra en el campo. Es muy joven todavía y a ver si el día de mañana puede estar en uno de los grandes.

–¿Es Adriana una referente del fútbol femenino?

–Más que referente una pionera. Ya tengo una edad y me ha tocado derribar muchas barreras, pelear mucho y bueno, quizás si un poquito referente para las niñas jóvenes.

–Con 32 años, ¿cómo le afectaría una posible suplencia?

–Mientras el equipo gane, haya unión y sea una familia yo estoy dispuesta a lo que sea. Al final el que manda es el entrenador y él no se va a echar piedras en su tejado. Seguro que escoge siempre lo mejor para el equipo y yo voy a trabajar al máximo para estar bien. Con la edad también puedes aportar experiencia, no solo a nivel físico sino también mental. Si no me viera titular no estaría aquí. Me veo muy bien físicamente, he trabajado mucho este verano y estoy para jugar.

–¿Qué espera de la afición esta temporada?

–Cuando llegué aquí y venía a La Rosaleda decía: ‘Esta afición tiene algo distinto, siempre están animando hasta que acaba el partido’. Cuando empiezas a jugar te das cuenta que con las chicas son iguales, incluso en partidos diluviando la Federación estaba llena. Todas las palabras que tenemos para ellos son de agradecimiento. También hicieron la peña femenina Coraje y Corazón y para nosotras es algo que no nos hubiéramos imaginado nunca. Sólo podemos dar las gracias, porque en los peores momentos han estado. No pudimos devolverles todo lo que nos dieron, pero ojalá podamos hacerlo este año.

–¿Qué significa llevar el brazalete de capitana del Málaga?

Todo. Cuando me pongo el brazalete y salgo, no solo a representar a las compañeras, también al club para mi es un motivo de orgullo tremendo y lo hago feliz.