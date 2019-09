Los responsables políticos empiezan a opinar públicamente sobre la delicada situación del Málaga. Hay descontento generalizado con el papel de Al-Thani. La afición protesta, no hay respuesta desde el club del ridículo que se hizo con Okazaki, ninguna palabra pública.

Fue cuestionada sobre este particular Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga. "Podría responder como máxima autoridad del Gobierno andaluz en Málaga, pero respondo como malagueña, como hija, nieta y hermana de aficionado y, claro, como aficionada. Este club tiene una gran suerte, tiene una afición que está muy por encima de las circunstancias. Una afición aguerrida, abnegada, que ha sido la artífice de los grandes éxitos de este club. No se merece que alguien que tenga una vinculación con las decisiones pierda los objetivos que todos debemos de tener, que el Málaga vuelva a Primera", explicaba Navarro.

Cuestionada sobre una intervención de la Junta, Navarro dijo que "tenemos un consejero o representante político que está en conversaciones con el club, se le ha dado los mejores consejos. Hablamos de una entidad del ámbito privado donde las instituciones públicas donde tienen un poder limitado. Una parte muy importante de la provincia son aficionados del Málaga. El que no tiene el carné también se solidariza", afirmó.

Navarro también insistió en que "sé por experiencia que cuando uno no tiene ganas, tiene apatía y no voluntad de solucionar las cosas, lo mejor que puede dar es un paso al lado, atrás, dejando a personas que quieran cambiar la situación. Que tengan ganas y no miedo a echarle horas y imaginación. Las circunstancias son difíciles de gestionar. Teniendo ganas, voluntad e ilusión. Las cosas salen bien. Si falta a lo mejor hablamos de un agotamiento de ciclo o etapa, como le pasó al Gobierno andaluza".