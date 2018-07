Keko y el plan del Valladolid

El Valladolid presentó en el día de ayer a Keko Gontán de manera oficial. El jugador llega cedido por el Málaga, pero los pucelanos explican que ha sido un primer paso que tiene un trasfondo más ambicioso. "Inicialmente, para agilizar las gestiones, fijamos una cesión. Pero están abiertas las negociaciones ya para hacer una opción de compra. Visto lo que han ido tardando, lo más rápido y más efectivo para incorporarlo era hacer la cesión. Pero estamos ya con la opción de compra", aseguró el director deportivo del Valladolid, Miguel Ángel Gómez.

Keko, por su parte, quiere hacer borrón y cuenta nueva: "El equipo volvía a Primera y necesitaba jugadores con hambre. Yo necesitaba resetear mi cabeza, mis ideas y empezar de cero. Se dieron esos requisitos y no dude en ningún momento. Aquí me sentí muy a gusto pese al descenso en su día. En cuanto me enteré del interés del Valladolid... Necesitaba un proyecto importante".