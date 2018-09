Kieszek, al servicio del Málaga... y de Munir

"Todo pasó muy rápido. Estaba complicado, hasta el último día no supe dónde iba. Al final, felizmente, estoy aquí. Es una buena opción. Todos competimos y no sé si voy a jugar. Todos tenemos que estar preparaos para jugar". Pawel Kieszek fue presentado de manera oficial con el Málaga en las instalaciones de San Miguel. El portero polaco mostró un lado muy divertido pero un mensaje con fondo sereno y profesional.

"Dos o tres días antes del final de la ventana de mercado, hubo un diálogo. No sabía qué iba a pasar, nunca me tocó vivir algo así. Siempre en toda mi vida tenía cosas preparadas antes y ese día para mí fue distinto", relató sobre su llegada.

Munir le deja el listón muy alto. Ahora le toca recoger el testigo: "Munir está muy bien. Lo más importante es el equipo. Munir empezó muy bien y eso es fantástico para el equipo. Yo soy uno más. Si voy a jugar y puedo ayudar, fantástico. Si no, voy a ayudar a Munir para que él pueda jugar todavía mejor".

La llegada al Málaga es un paso más en una dilatada carrera. Sólo quiere seguir disfrutando: "Un sueño de todos los jugadores es estar en equipos top. Sabiendo que tengo 25 años más IVA, todavía es todo posible. Mi objetivo es disfrutar del fútbol, tener salud, si puedo jugar, muy bien. Si no, disfrutar, competir…".

Acerca de su contrato, desveló algunos detalles: "Tengo una cláusula. Si el Málaga, sube; tengo un año más aquí en Málaga. Si el Málaga no sube, tengo un acuerdo para volver al Córdoba".

También le preguntaron por el hecho de que el Málaga tenga tres porteros en la plantilla: "Cuando un club tiene objetivos como el Málga, que pretende subir, hay que competir. Tenemos tres porteros muy buenos y hay que competir. Eso es lo mejor para el equipo".

Eso sí, no se excede a la hora de calificar al Málaga: "Si después de la jornada 42, seguimos en esta posición, le diré que el Málaga es el mejor equipo de Segunda. Falta mucha temporada aún, empezar bien es muy importante, pero vendrán momentos complicados. Creo que el Málaga es un equipo muy bueno. Para mí no es un problema cambiar. Fui importante en Córdoba, pero siempre voy a intentar ayudar a mi equipo No es importante si soy capitán o no, tengo humildad y voy a ayudar, sí o sí".