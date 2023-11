Kike Márquez, antes del Málaga CF-Córdoba: "Todos los futbolistas de pequeños queremos jugar este partido"

Kike Márquez, en una entrevista a el Día de Córdoba, reconoce que su objetivo es "claro" e indica que no ha venido al Córdoba CF "a otra cosa que a cumplir el sueño de todo el cordobesismo". El capitán blanquiverde, que reconoce su error ante el Mérida, donde se fue expulsado, se centra en el Málaga y en ver "qué equipo somos". "Hay una plantilla joven, con mucho fútbol en las piernas, pero quiero ver el paso que damos en este tipo de campos", apunta el mediapunta de Sanlúcar de Barrameda.

Acerca de la visita al Málaga y La Rosaleda, Márquez decía que "es un partido de los que todos los futbolistas de pequeño desean jugar. Está claro que somos una plantilla joven y realmente si lo que queremos es competir es en esos campos, tenemos que dar la cara y tener la personalidad que se necesita para jugar en esos campos y decir: aquí estamos nosotros y queremos estar también en la parte alta de la tabla",

Sobre la competencia en el equipo, Márquez dice que "los compañeros aprietan y esto es competencia sana. El otro día el equipo hizo un gran partido y si el míster considera poner ese once, hay que seguir trabajando y ganarse el puesto. Al final, he errado en esa expulsión y si el equipo compite y logra los tres puntos, pues hay que seguir trabajando. Si luego tengo que jugar 15 minutos o dos minutos, ahí estará Kike Márquez para ayudar al equipo. Me sentí súper mal por dejar al equipo con uno menos en el minuto 3, en casa, con lo que nos estábamos jugando... sí es cierto que con el gol de Casas y la expulsión de ellos me alivie bastante y con la victoria me tranquilizo, pero no es bueno quedarnos con uno menos porque somos un equipo protagonista con balón, en el que desgastamos mucho a los rivales con balón y en ese sentido en las segundas partes, como el otro día, el equipo da pasos hacia adelante y consigue los puntos".