Kike Pérez: "Quien entienda que la ampliación de capital es justificada y necesaria, que vaya al juzgado"

En las últimas semanas, el alcalde De la Torre ha incidido de manera continuada en la necesidad de una ampliación de capital y ha afirmado que hay opciones legales para hacerla. El director general del Málaga CF, Kike Pérez, ofrece la visión de la entidad sobre el asunto en su entrevista a 'Málaga Hoy'.

–Hay marejada institucional con el tema del alcalde, con la ampliación de capital. ¿Cuál es la visión del club, que él sostiene que es posible?

–Estudié Derecho, pero no soy doctor en Mercantil. Lo que sé y lo que externamente he preguntado sobre este tema es que para haber una ampliación de capital debe ser justificada y necesaria. Y en este caso, por lo que entiendo y pregunté fuera, no se dan las dos circunstancias. Pero de este tema sólo hay que decir que si alguien piensa que se cumplen los requisitos que vaya al juzgado y la solicite. No depende de mí. Si alguien piensa que se puede, que vaya al juzgado, que es donde se debe ir.

–¿Cómo es la relación con las instituciones ahora? De los mensajes del alcalde se desprende que no es la mejor sintonía ahora mismo.

–El alcalde tiene su opinión futbolística como un aficionado más que sé que es y se la respeto. Cada uno puede tener su opinión. Al ser un patrocinador del club muestra su preocupación. Si piensa eso, respeto absoluto. Al lado está Costa del Sol, Málaga, Benahavís... Les damos las gracias por el apoyo.

–Si esa relación es tan fluída, ¿por qué elige una red tan tóxica como Twitter? ¿Se lo comentó antes privadamente? Para un tema tan delicado como la ampliación de capital sería más lógico que no públicamente mandar el balón a su tejado.

–Yo entiendo que el balón no está en el tejado del Málaga. Quien entienda que la ampliación es justificada y necesaria no hay nada más que decir. Ir al juzgado y presentarlo. Si lo tiene tan claro, adelante.

–¿Una hipotética ampliación de capital sólo puede partir del administrador o la jueza?

–Primero debe ser planteado en un juzgado, debe ser un agente externo quien lo solicite.