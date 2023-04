Kike Pérez: fichajes, director deportivo, Ontiveros, Horta

Kike Pérez atendió a los medios de comunicación durante el acto de donación de sangre y médula que se está realizando en La Rosaleda este miércoles 12 de abril. El director general del Málaga respondió a cuestiones de distinta índole. Aunque insistió en apuntar todo lo posible hacia la cita del domingo ante el Cartagena y la lucha por la permanencia, resultó inevitable no tratar otras cuestiones de calado: el mercado de fichajes, la llegada del nuevo director deportivo, los casos de Horta y Ontiveros...

Ontiveros y Horta

"El tema de Ontiveros, estuvimos en la merienda previa al partido con el Villarreal. Vencía el día 7 y no han pagado, pero han instado a la ejecución de la sentencia a FIFA. Y en el tema Horta, esta semana, lunes o martes, el club interpondrá la demanda ante la cámara de resoluciones y disputas de la FIFA”.

¿Qué puede hacer el Villarreal? “Lo que puede hacer lo ha hecho inmediatamente, no ha recibido el dinero y ha instado la ejecución. Hoy mismo nos van a decir qué tiempo estiman, y os lo diremos, es un incumplimiento FIFA y eso es muy grave. Una reunión con el abogado que les lleva el tema para que nos diga el plazo exacto desde que se instó hasta cuando cobremos. ¿En qué consiste? Pues como en un juzgado se condena a alguien a pagar, pues inmediatamente se embargan sus cuentas. En la justicia deportiva un efecto inmediato es que no puedes inscribir jugadores, ceder ni nada, no podría competir. El Al-Shabah no podría competir si no paga. Tienes que dar de alta tus licencias. No podría dar de alta ni en los equipos de abajo. Es cumplir sí o sí”.

¿Qué cantidad ingresaría por Horta? No está claro: "Es el tema que se va a dilucidar, no vamos a mostrar todas las cartas para no dar ventaja a los rivales, pero como bien saben hay una oferta que ellos dicen que es un dinero y nosotros vamos a decir, porque tenemos pruebas, que es otro y de ahí, un porcentaje, pero no es tan inmediato como lo de Ontiveros. Esto irá a finales de verano como mínimo”.

“Tenemos una seguridad tremenda en ambos temas, pero la justicia deportiva europea es lenta, pero ya tenemos la resolución en un tema que nos han dado la razón y en el otro hay un contrato, con un porcentaje y se trata de dilucidar si era una oferta u otra. De eso dependerá la cantidad”, finalizó sobre el asunto.

Director deportivo

“Como comenté, el director deportivo se presentará a finales de mayo y ahora mismo estamos centrados en el Cartagena. Será el mismo independientemente de la categoría. No está elegido aún. Algo se ha estrechado el cerco pero lo llevamos muy internamente para no desviar la atención, porque ahora no es el momento de hablar de eso porque lo que tenemos que hacer y estamos haciendo todos es centrarnos en una Rosaleda llena, apretar a las 18:30 aquí y que ganemos otro partido más”.

Perfil de director deportivo

“Tengo clarísimo el perfil que necesita el Málaga para la dirección deportiva una vez que llevo un tiempo y he analizado todo, creo que el perfil está claro. Pero los ofrecimientos son diarios y de todo rango de edad. Tenemos claro en el club el perfil que va a ser”.

Mercado de fichajes

“De momento está todo paralizado para ni desviar la atención. No hay cosa más importante que este sábado. No es un riesgo, para nada. Como pueden ver, los otros equipos tampoco fichan a nadie ni planifican la temporada porque todos se juegan algo muy importante este fin de semana. Todo lo que no sea hablar de este partido es desviar la atención y perder el tiempo, en el club no hablamos de otra cosa y pensamos en la victoria y en que el equipo siga dándolo todo”.

Campaña de donación

“Nunca mejor dicho, se están dejando la sangre. Venimos desde el club a aporta nuestro granito de arena, es un orgullo ver las colas desde primera hora de la mañana, vamos a meter más camillas esta tarde porque no damos abastos, llevamos más de 220 donaciones”.

Afición

“El otro día, que también aprovecho para dar las gracias a todos los que fueron a Villarreal. Saltar al campo y ver esa esquina repleta de malaguistas fue un orgullo y nos puso los pelos de punta. Queremos seguir esta línea. El campo estará lleno otra vez, todos juntos La Rosaleda va a ser un fortín, una olla a presión. Va a ser un día maravilloso con un montón de actos, recibimientos, habrá un mosaico previo al partido, habrá pintacaras para los niños, van a venir los superhéroes para estar en las puertas con los niños. Desde el club, lo mismo que hace la afición, pues dejarnos todo lo que tenemos para unirnos todos y conseguir el resultado el domingo”.

“La afición está de un 11. Llevo sólo dos meses aquí y la afición es de 11, no es un frase hecha. En Villarreal ellos metieron con Pablo el 0-1, se te ponían los pelos de punta. En La Rosaleda están acudiendo en masa y alentando todo el partido. Está difícil pero no imposible. Eso hace también especiales las semanas que estamos viviendo todos con esa ilusión tremenda que tenemos todos. El Málaga somos todos”.

Cuentas

“A mí sí me salen las cuentas ganando este domingo. Tenemos que mirar lo nuestro y ganar, no todas las semanas van a ganar todos. Y coger esa línea que cogimos hace varias semanas y es la que nos va a llevar a encadenar varias victorias. Pero para encadenar victorias primero hay que lograr encadenar la primera”.