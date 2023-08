Kike Pérez despeja las dudas económicas

Más información El Málaga CF-CD Estepona se jugará en el Marbella Football Center

Kike Pérez visitó la Feria de Málaga y aprovechó para hablar ante los medios de comunicación sobre la actualidad del conjunto blanquiazul poco menos de dos semanas antes de comenzar la competición en Primera Federación.

El directivo de origen vasco habló de temas económicos, la situación de la plantilla, los posibles fichajes de cara a futuro de la entidad de Martiricos, etc.

Siguió la línea de Loren Juarros y dejó la puerta abierta a que haya cambios hasta que cierre la ventana de traspasos: "Cómo sabéis hasta el 31 de agosto, todo puede pasar y estamos muy abiertos a con los ojos abiertos en el mercado. Y bueno, lo que sé ahora mismo se está buscando es un central que mejore lo que ya hay y por eso debemos estar muy seguros antes de hacer nada".

Fue preguntado por si tienen en el punto de mira a Franchu y Avilés. "Sí, efectivamente son dos nombres que estamos siguiendo ahora mismo, la prioridad es el defensa central, pero su situación a lo largo de esta semana dirá, porque como he dicho antes hasta el 31 todo puede pasar".

Respecto al tema de las salidas, también quiso despejar las dudas: "Al final, hay que aguantar estas dos semanas a ver si acometemos algún fichaje más que mejore lo que tenemos y en ese momento decidiremos".

Tras esto, Kike Pérez comentó su opinión sobre los cinco partidos ya disputados: "Los amistosos son para probar y rodar y realmente yo siempre creo más en lo que es el día a día, en los entrenamientos, más que en los cinco duelos, en los partidos amistosos, no a ver si de verdad que hay intensidad, pero nosotros la satisfacción con el día a día y con el grupo que hay ahora mismo en el club estamos muy contentos con cómo trabaja el cuerpo técnico, los jugadores todos los días y eso será lo que estoy seguro de que en la jornada uno, pues veremos en el campo".

Kike Pérez aprovechó para desvelar el destino del cobro del dinero restante por el traspaso de Ontiveros. "Se explica de manera muy sencilla, tú al final tú puedes escuchar con el presupuesto que tienes y vamos a poner el ejemplo, pues tú tienes un presupuesto de X traspasos X por abono X publicidad X zonas VIP. No están esos cuatro millones, porque eran parte del presupuesto de otra temporada. Entonces, ya no era un ingreso, como si lo hiciéramos esta temporada, estaba ya como ingresado en otras temporadas, entonces, o sea, estaba computado, pero no ingresado", argumentó.

Posteriormente, quiso aclarar otros temas económicos: "Nosotros funcionamos ya con la filosofía económica de LaLiga y encima el primer año que sales del fútbol profesional tienes que dar informes económicos por el tema de CVC para que ellos sepan en qué gastas el dinero".

El directivo habló sobre el tema del CVC: "El dinero de LaLiga se va a cobrar. Nos dijeron las ayudas que teníamos y les mandamos toda la información y a día de hoy no tenemos noticias de más". Antes de concluir, dejó la puerta abierta a que sucedan cosas en lo que resta de campaña en la faceta monetaria: "El presupuesto está ahora mismo abierto porque como puede pasar cualquier cosa, pues no lo hemos cerrado aún".