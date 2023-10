Kings League: Cómo afecta al Málaga CF

La Kings League llegará este sábado a Málaga con toda su parafernalia. Antes habrá una rueda de prensa este viernes en La Rosaleda. Es lo que obliga al traslado del partido de Primera RFEF entre el club de la ciudad y el Melilla a este jueves, festivo día de El Pilar. En el Málaga se recibe una pequeña cantidad de dinero a cambio de algunos desórdenes.

¿Cómo ha afrontado esta situación la plantilla? Hablaba Sergio Pellicer sobre el tema, del que había querido pasar de puntillas en anteriores comparecencias. "Los entrenadores tenemos que focalizar en lo que queda y podemos hacer nosotros. La Kings League es un espectáculo, un show, que para la ciudad parece que es bueno, significa que la ciudad va creciendo. El único es el tema del horario. Mi foco es preparar el partido de mañana y después el partido del Real Madrid Castilla. En cuatro días tenemos dos partidos", señalaba el entrenador castellonense, que decía que "la diferencia entre Málaga y sábado es que este jueves hay pasión, sentimiento y el sábado es un espectáculo. Se han vendido 7.000 entradas más todos los socios, aquí hay un vínculo pasional, la gente está con los ojos inyectados en sangre y lo otro un espectáculo que la sociedad demanda y magnífico que así sea".

Acerca de lo que podía revertir en el club, Pellicer decía que "de lo que no sé ni pregunto. Me he focalizado en lo que puedo controlar. La exigencia es la misma y espero que en el terreno de juego el día del Castilla esté bien, que es lo que nos importa. Vivimos en una sociedad concreta, en una ciudad que está creciendo a nivel muy grande con todos los eventos y también pienso que se podía buscar ese punto medio que nos hubiera trastocado menos", cerraba el entrenador.