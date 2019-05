Klopp habla del Borussia-Málaga seis años después

Está de moda otra vez Jürgen Klopp, arquitecto del nuevo Liverpool que asombra al mundo del fútbol, sobre todo tras eliminar al Barcelona de la Champions League de manera brillante y levantando un 3-0 adverso. El entrenador alemán, sin embargo, no es muy querido en Málaga, donde nadie olvida todavía aquella eliminatoria entre el Málaga y el Borussia Dortmund.

De esa noche se acordó Klopp después de su última gesta. Desde el prisma del entrenador germano, lo que sucedió en el Signal Iduna Park es uno de los momentos que marca su carrera. Lo que en Málaga se entendió como un atropello, para la otra parte fue heroico. Tanto como lo que se vivió en Anfield.

"Me habían contado que el Liverpool es así y que existe un ambiente así. Lo del Dortmund contra el Málaga fue muy especial allí, pero no sé. No puedo hacer comparaciones. Sinceramente estoy agradecido de formar parte de este ambiente tan especial en Liverpool", apuntó Klopp ante las cámaras de Movistar Liga.

Antes le habían preguntado por el lugar que el Liverpool-Barcelona ocupa en su carrera y respondió que está en su Top-3: "Una noche especial, de las primeras tres, claro. Ganar frente al Barça es una de las cosas más difíciles en el mundo difícil. Ganar 4-0 lo hace mucho más difícil. No hemos encajado y hemos marcado cuatro goles. No habíamos considerado la posibilidad de eliminar al Barça. Queríamos ir paso a paso, atacar con todo lo que teníamos. Ellos tuvieron que soportarnos. Fue una mezcla de corazón, habilidad. Y sabíamos que no podíamos hacer errores. Si les dije, si hacemos dos goles tenemos una oportunidad. Después de los partidos que hemos jugado, nadie hubiese apostado un euro por nosotros. Dar este espectáculo es increíble. Estoy orgulloso de ser entrenador de este equipo. Lo que han hecho es tan especial... No voy a olvidar esto nunca".

El vacile del Borussia

Recientemente, aprovechando que se cumplían seis años de aquella eliminatoria tan desagradable para el malaguismo, el Borussia Dortmund presumió de remontada, obviando lógicamente cualquier componente relacionado con el arbitraje perpetrado por Craig Thompson. Encontró una irónica y elegante respuesta por parte del Málaga, pero también desató las iras de muchos seguidores malacitanos por tratarse de una de las noches más negras de su historia.