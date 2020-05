Koke, ex jugador del Málaga CF: "La cárcel no es como en las películas"

No son buenos tiempos para Sergio Contreras Pardo Koke (1983), un malagueño, un malaguista, que se encuentra en la Prisión Provincial en Alhaurín de la Torre desde hace seis meses por un asunto relacionado con el narcotráfico. Ex del Málaga, trotamundos del fútbol, relata su experiencia en una espectacular entrevista postal en El Desmarque.

“Lo llevo bastante bien, obviamente estoy privado de mi libertad, pero de todo se aprende. Yo me considero una persona muy afortunada en la vida, con muchas experiencias increíbles y esta es sin duda una más. Aquí es difícil todo, pero sin duda el estar sin mi familia, mis hijas, mis padres. Nosotros somos una familia muy unida y yo siempre he sido el ojito derecho. Pero en realidad lo más duro está siendo que mi pareja y mi hermano estén en prisión. Tengo que estar siempre fuerte, no tengo tiempo para que me den bajones porque ellos me necesitan con los cinco sentidos”, inicia.

La rutina es el día a día, pero Koke desmonta mitos y leyendas urbanas sobre la estancia carcelaria:“La pregunta del morbo. Todos vemos películas de cárceles y nos imaginamos cómo sería estar en la cárcel. Aquí los días se hacen muy largos, pero al final tienes que adaptarte a tu nuevo día a día. Yo, particularmente, hago casi todos los días lo mismo. Por la mañana voy al gym y después suelo pasar la mañana jugando al parchís. Antes del problema del COVID-19 estaba yendo a un curso de cultura emprendedora, pero eso ahora está parado. También me estoy viendo el código penal, son cosas que fuera no haría, pero aquí hay tiempo para estas cosas.

"Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Cada uno tiene su historia y su corazón", sostiene

Todo dicho del puño y letra de Koke, que concedió la entrevista respondiendo él mismo por carta manuscrita y sin intermediarios. “Me ha sorprendido que nada es lo que nos imaginamos. Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Cada uno tiene su historia y su corazón. Yo no juzgo, me gusta escuchar, me gusta ayudar y aquí es lo que más hago. En definitiva en la cárcel hay gente muy buena e interesante. Oír, ver y callar. Nunca mejor dicho”, relata.

En el patio todos quieren tener a Koke en su equipo, pero suele preferir mantenerse como espectador. Está al día de la actualidad y le descoloca la situación de Ronaldinho: “Conozco lo que vi por las noticias en TV, también he visto que ha salido hace poco, como antes dije cada uno tiene su historia y quién iba a pensar que Ronaldinho tiene esa necesidad”.

Sobre la pandemia de COVID-19, sorprende:“La situación aquí no es mala, estamos todos bien y quizás este tiempo hemos estado mejor que vosotros fuera. Podemos correr, entrenar, etcétera. Espero que esto pase pronto. Aquí los protocolos son los mismos que fuera. No tenemos relación con el exterior, así que poco riesgo de contagio. Sólo que echamos de menos a nuestros seres queridos. Yo sí me siento seguro. Estoy más preocupado por mi familia fuera que por mí mismo”.

Se le nota temblar al mencionar su gran anhelo: “Uf… qué pregunta. Mis hijas… Mis padres… Llevo casi seis meses sin verlos, tomé la decisión de que no quería verles aquí y en esas seguimos. Ya me está costando, quien me conoce sabe cómo soy y lo importante que es y soy para mi padre. Espero verles pronto pero no aquí”.

Está al tanto de lo que sucede en el Málaga, no podía ser de otra forma: “El Málaga es el equipo que más he visto en TV, creo que ha encontrado su forma de jugar y que con el paso de la temporada ha crecido como equipo. Esta temporada le debe de servir de transición y el año que viene buscar el ascenso”.

Koke hace una llamada a la comprensión y la empatía: “Me gustaría transmitir a la sociedad que somos personas normales, que la presunción de inocencia tiene que existir, que por pasar por la cárcel no se puede excluir a las personas, todos merecen una oportunidad. En mi caso yo me considero buena persona y aquí soy aún mejor”.