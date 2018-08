Koné será el décimo fichaje de Caminero

Mamadou Koné será el décimo fichaje de José Luis Pérez Caminero. Era un jugador deseado, que se fijó el director deportivo blanquiazul en sus primeros días en los despachos de La Rosaleda. El costamarfileño llega cedido por el Leganés con una opción de compra cercana al millón de euros, un precio asequible si el delantero de 26 años termina de mostrar las buenas sensaciones que regaló a la afición del Racing de Santander hace ya algunas temporadas. Con el africano, Muñiz gana un perfil de delantero que no tenía: un jugador que va al espacio, que busca la espalda de los centrales y que goza de velocidad para ello.

Koné llegó ayer a las instalaciones de Martiricos y pasó los pertinentes exámenes médicos. Todo parece en orden. De hecho, anoche pudo ser anunciado pero faltaban unos flecos que lo evitaron.

Esta operación está estrictamente ligada a la marcha de En-Nesyri rumbo a Leganés. El marroquí dejará en las arcas de club una cifra en torno a los cinco millones de euros. Una cifra que dará algo más de margen a la entidad para la recta final del mercado de fichajes, algo que seguro desbloqueará alguna operación como la de Álvaro Jiménez o Maikel Mesa. La venta del delantero de La Academia estuvo enquistada por una opción de recompra que el Málaga quiso incluír en la venta de éste. El club pepinero aceptó y fue entonces cuando el jugador viajó a la capital para cerrar los términos de su contrato.

Koné será el décimo en llegar pero no será el último, pese a que a Muñiz no le importaría continuar con la plantilla que tiene ya entre manos: "No voy a pedir nada más. Nos tenemos que adaptar a un nuevo presupuesto. Ya tenemos 24 jugadores, y con los filiales más. Pedir ya es vicio. Tenemos que sacar rendimiento a los jugadores que tenemos. Si el club ve una oportunidad lo sabrá medir y valorar. Pero si empezamos a pedir... Los entrenadores pedimos mucho. Hay dos jugadores por puesto, tenemos un buen filial...".