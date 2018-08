Koné: "Quiero hacerlo bien para estar aquí muchos años"

Mamadou Koné fue presentado este mediodía en la Sala de Prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Fue muy escueto el marfileño, que aseguró estar "muy contento de ser parte de esta plantilla" y llegar "con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo bien". El delantero, cedido por el Leganés con una opción de compra que ronda el millón de euros, llevará el dorsal 24 a la espalda.

Koné aseguró que le "han hablado bastante bien del club" y que la plantilla le ha "acogido bien, son buena gente". Sobre la competencia no entró en polémica: "Somos cuatro delanteros, cada uno va a intentar hacer lo mejor para el equipo. El míster decidirá quién es mejor para el equipo y entre todos tenemos que ayudar".

El marfileño, que no quiso definirse ya que "cuando debute, todos veréis cómo soy", afirmó que llega "con muchas ganas de hacerlo bien". "Quiero hacerlo bien para estar aquí mucho años. Ojalá pueda jugar en Primera con el Málaga. Mis objetivos son esos, ayudar al club", añadía. Zanjó su declaración con la gestión de su operación, sencilla: "Me dijo mi representante que el Málaga estaba interesado en mí. Luego hablé con Caminero y eso me sirvió para tomar la decisión de venir aquí".