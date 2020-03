Coronavirus: LaLiga planea en Segunda empezar en mayo y con jornadas entre semana

Es complicado predecir, a tenor de cómo evoluciona la pandemia del coronavirus, cuándo va a volver la competición. Los preparadores físicos de los equipos de élite trabajan para intentar que los jugadores no pierdan el foco, aunque es complicado con las limitaciones de espacio y físicas de un domicilio, por más que los de los élite sean pisos grandes.

El Málaga sigue un programa de trabajo pero queda la duda de cuándo se volverá. LaLiga, como la sociedad en general, asume que esto no es cuestión de dos semanas. Tiene varios escenarios distintos. En la élite se ha despejado el panorama con la suspensión de la Copa América y de la Eurocopa hasta el año siguiente para que las competiciones de clubes puedan culminar.

Según AS, la opción de retomar en abril se descarta. Porque habría que tener en cuenta que hace falta un tiempo de trabajo conjunto tras el parón. La primera opción es volver a jugar el fin de semana del 2 y 3 de mayo. Y si no es posible, el 13 y el 14, de nuevo entre semana. Aun así, Tebas también tiene más posibilidades con las que ya no sería factible acabar el 30 de junio

Cualquier solución contempla acumulación de partidos entre semana varias veces, que la Champions y la Europa League se pudieran jugar en fin de semana y que ambas competiciones coincidieran en el mismo día. En todos los escenarios posibles que se estudiarán se ha pensado también en la Segunda. LaLiga intenta garantizar que se van jueguen todos los partidos (quedan 11 jornadas como en Primera) y eso pasa también por disputar el play off de ascenso.