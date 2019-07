LaLiga comunica que el Málaga no puede inscribir jugadores

LaLiga ha informado a los distintos estamentos del fútbol español que Málaga, Las Palmas y Granada no pueden inscribir nuevos jugadores a día de hoy. La limitación se debe a que ninguno de los tres clubes cumple las normativas de control financiero que impone el organismo. Una situación que se podía esperar en clave malaguista, considerando el importante ajuste que se tiene que hacer aún de masa salarial a falta de dos semanas para que comience el campeonato.

No obstante, por esperado no deja de ser importante, ya que el conjunto blanquiazul se vuelve a ver en la misma situación que la pasada temporada, cuando no pudo inscribir a Medhi Lacen, Dani Pacheco, Haksabanovic, Boulahroud y Mamadou Koné hasta la tercera jornada por encontrarse por encima del límite salarial impuesto por LaLiga. Incluso se dio la rocambolesca historia del fichaje frustrado del extremo Álvaro Jiménez, que llegó a pasar reconocimiento médico en La Rosaleda y finalmente acabó fichando por el Sporting al no poder ser inscrito con el club de Martiricos.

Para arreglar aquel desaguisado, el Málaga tuvo que hacer encaje de bolillos en el último día de mercado, vendiendo a Recio al Leganés y llegando a un acuerdo para la rescisión del contrato de Iturra, que en un principio contaba para Juan Ramón Muñiz. En esta ocasión, el club se ve en una situación más apretada, ya que se vuelve a encontrar con una treintena de jugadores y un límite salarial sustancialmente reducido después de permanecer en Segunda División.

Así las cosas, le urge al Málaga agilizar una operación salida que hasta el momento solo se cuenta oficialmente el nombre de Roberto Rosales, vendido por alrededor de un millón de euros al Leganés. Por otro lado, de manera oficiosa están las cesiones de Jony a la Lazio y Ricca al Brujas, ambos acogiéndose a su cláusula de préstamo a clubes de superior categoría y sin la firma de la propiedad. En consecuencia por esta limitación, el recién presentado Shinji Okazaki no podrá jugar en partido oficial con la camiseta blanquiazul mientras no se solvente esta problemática, que tiene fecha límite en el próximo 2 de septiembre, último día del mercado de traspasos.