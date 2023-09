Lago Junior denuncia ataques racistas en Santander

El exmalaguista Lago Junior fichó este último verano por el Racing Club de Santander tras quedar libre con motivo del descenso del cuadro de la Costa del Sol a Primera Federación. Sin embargo, parece ser que su realidad en Cantabria no está siendo la mejor de todas en el ámbito social, dado que el extremo denunció ataques racistas en una entrevista para el canal oficial de Youtube del club.

El atacante comentó que le escupieron desde un balcón por las calles de Santander, mientras que caminaba con su familia y confesó que fue muy duro para él ese momento. "Mi niña no se dio cuenta. Mi mujer sí y me dijo: pasa y sigamos caminando para casa", desveló sobre el momento de la vejación.

Lago Junior afirmó en la entrevista: "Entiendo que en el campo, la afición rival quiere hacer daño". Con motivo de esta afirmación, considera estas acciones como "momentos de calentón". "Lo mismo te llaman malo que negro. A un compañero que llevaba una coleta, le llamaban cantante. Yo eso no lo veo como racismo, aunque cada uno lo quiere levar a su terreno y puede tener la libertad de llevarlo como quiera", explicó.

El extremo habló de otros momentos antes de ser conocido por ser futbolista: "Al principio fue difícil. Había sitios donde no me dejaban entrar por ser negro. Era el Lago no conocido. Restaurantes donde iba, con reserva, y al llegar no me dejaban entrar por ser negro. No eran casos aislados. Me pasaba".

Estos son algunos de los episodios vividos por el jugador, que llegó a España hace 16 años y desembarcó en la provincia de Soria como primer destino en territorio español. Después de esto, ha pasado por Mirandés, Mallorca, Huesca, Málaga y, por último, ha llegado a Santander para representar al Racing Club en LaLiga Smartbank.