Lago Junior, pistas sobre su futuro en el Málaga CF

Lago Junior compareció este miércoles en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para hablar de muchos temas distintos. El marfileño es un jugado que ha entrado en el vestuario con fuerza, fue nombrado capitán siendo recién llegado y ha aportado cuando ha estado bien. Ahora intenta ponerse de nuevo a tono tras la lesión que se produjo en Villarreal y que le cortó el ritmo. Ha metido tres goles y ha aportado.

En su alocución, Lago Junior fue cuestionado por su futuro en el Málaga CF. Fue lo más explícito que pudo sin querer atraer la atención para él, sino desviando hacia lo colectivo. Pero entre líneas se ve que quiere continuar pase lo que pase: "Buena pregunta. No puedo decir nada. Sé lo que quiero hacer, pero no sé lo que voy a hacer; no va cambiar si el Málaga baja o se queda. Ahora mismo nos tenemos que centrar ganar en Ponferrada, mi futuro no es lo más importante. En mi cabeza tengo claro lo que quiero hacer, cuando llegue el momento lo voy a decir".

Lago Junior llegó procedente desde el Mallorca, club con el que recorrió el camino desde la entonces Segunda B. El atacante ha jugado cuatro fases de ascenso a Segunda División, o sea que si cae sabe bastante bien el camino para regresar. Una con el Eibar, dos con el Nástic y otra con el Mallorca, con el que dio el salto hasta llegar a Primera. 29 goles en 130 partidos más cinco más en los 17 encuentros de fase de ascenso fueron sus números repartidos en el Grupo II y III. Así que no le es desconocido el fango de la tercera categoría del fútbol español, la primera después del fútbol profesional. Será cuestión de jugador y responsables del club llegar a un acuerdo si hay opción.