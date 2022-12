Levante UD - Málaga CF: Exorcismos en Valencia (21:00)

En el Ciutat de Valencia ha hecho alguna gran faena el Málaga y también trae malos recuerdos. Allí se consumó el último descenso de categoría, a Segunda División, con varias jornadas de antelación, un gol de Boateng a pocos minutos del final daba la puntilla en una crónica de una muerte anunciada a aquella plantilla que acabó dirigiendo José González y que acabó pagando todos los despropósitos de años anteriores, rematados con un verano infame que acabó destrozando al equipo y cuyos efectos paga aún el club. De aquellos polvos estos lodos. El Levante también se había consolidado con regularidad en Primera, pero la élite exige no fallar, en cuanto hay un bajón y malas decisiones se acaban pagando. Así se presenta este duelo prenavideño (21:00 horas).

En este extraño mes de diciembre, en el que se mezclan el buen tiempo, un Mundial en Catar que cambia los biorritmos y el vía crucis del Málaga por la Segunda División no hay pronósticos que no se puedan romper. Se está viendo en cada partido, el fútbol se vuelve táctico pero también imprevisible. El Levante ya cambió de entrenador, con la llegada de Javi Calleja en el lugar de Mehdi Nafti mediado octubre porque el equipo estaba fuera de los puestos de fase de ascenso y comenzaba a complicarse el directo. Ahora marcha quinto, con 28 puntos, a tres de la autovía de regreso. El club granota tiene dimensión y estructura para volver, pero es lo que sucede en la segunda categoría, hay una bala de plata que el Málaga desaprovechó en su momento el año inmediato del descenso. Si no se aprovecha, hay están los históricos como los canarios, el Zaragoza o el Sporting, que se perpetúan en la categoría, en el mejor de los casos vista la situación que atraviesa el Málaga.

La victoria ante la Ponferradina dio oxígeno, permitió abandonar el puesto de colista y mirar con un pelo más de optimismo. No se está para exquisiteces, se trata de sumar puntos, ganar y salvar una temporada que se puso de color muy negro, lo está aún. Las lesiones no ayudan. Hay una grado importante de infortunio con Haitam o la última de Bustinza, pero también persisten las bajas por problemas musculares que se eternizan. Juande es uno de esos jugadores que están malditos, ha vuelto a caer. Y el canterano Cristian, básico en este último tramo de temporada, también cayó. Igual que Chavarría, antes Gallar, Ramón... Es un problema de fondo del que ningún club es ajeno pero que en Málaga es constante y también hay que replantearse.

Enfrente hay un equipo diseñado para el ascenso, como todo el que cae. Hay debates en Valencia sobre la falta de pegada, pero la calidad está ahí. El Málaga acumula ya varios partidos sin perder y se ve una tenue tendencia alcista, con algo más de seguridad defensiva, la base para sobrevivir en esta categoría. Hay que practicar algunos exorcismos pendientes en el Ciutat de Valencia. Qué mejor manera que este domingo.